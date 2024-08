"Que se salga": Héctor Sandarti opina sobre la conducta de Sabine Moussier en LCDLF

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos se ha posicionado como un tema de conversación general en estas últimas semanas, en las que distintas personalidades han dado su opinión sobre el desarrollo del programa y el desenvolviendo de los personajes. En una entrega reciente, reporteros cuestionaron a Héctor Sandarti, cuyo punto de vista es de especial interés al tener en cuenta que él condujo la versión de Telemundo durante tres primeras temporadas.

Medios de comunicación asistieron a la alfombra roja de la obra de comedia titulada Dos Locas de Remate en la que actúan como protagonistas Biby Gaytán y Dalilah Polanco. Durante el evento se encontraron al actor guatemalteco a quién lo cuestionaron acerca de lo que sucede al interior de la vivienda habitada por 'Mar' y 'Tierra'. La estrella de 56 años admitió que no está al tanto de cada detalle, sin embargo, se ha podido enterar superficialmente gracias a que su hija es fanática del reality show y es ella quien lo mantiene actualizado.

Sandarti reconoció que el juego tiene la característica de ser adictivo para la audiencia y aprovechó para compararlo con la versión de Big Brother en la que él participó. Confesó que la dinámica del 2003 fue muy fresa, pues "no hacíamos nada, nos portábamos bien, no echábamos tanto desmadre", en contraste con LCDLF 2024 que ha sido escenario de situaciones "más fuertes". Explicó que no sabía a qué se debía el cambio de comportamiento entre uno y otro, pero subrayó que es un formato de televisión que se presta para sacar "lo mejor o lo peor" de cada persona.

Héctor Sandarti formó parte de Big Brother VIP en 2003

En este caso, el público ha criticado las faltas de respeto y el bullying. Pusieron de ejemplo el comentario de Sabine Moussier, quien se lanzó contra Gala Montes y Briggitte Bozzo, al asegurar que ambas salieron de una "escuelita de prostit*tas". Sandarti se mostró sorprendido por ello y coincidió con todos en que sus palabras habían sido agresivas.

Le recomendó a Moussier "que se salga", aunque se notó que lo dijo en tono de broma. Enseguida rectificó y envió como sugerencia nunca perder consciencia de que tienen un micrófono montado y cámaras que los siguen 24/7. Contó que, en su experiencia, mantenerse centrado en que estaba siendo vigilado todo el tiempo le permitió no perderse. Finalmente, dijo que para estar dentro de un concurso de talle nacional se debe contar con mucha inteligencia emocional y saber a qué es a lo que se enfrenta.

