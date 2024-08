Ricardo destroza más su carrera: Asegura que el feminismo NO EXISTE y es pura conveniencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mucha de la audiencia de La Casa de los Famosos opina que lo mejor que le podría pasar a algunos participantes sería quedar fuera del programa, pues sus reputaciones se han visto afectadas al mostrar ciertos comportamientos agresivos que van desde la crítica a los cuerpos ajenos, hasta la manipulación. Hay suficientes ejemplos por mencionar, como Sabine Moussier, quien señaló que Gala Montes y Briggitte Montes habían salido de una "escuelita de protit*tas", hasta Mariana Echeverría escondiéndole la comida a los integrantes de 'Mar'. En la lista de personajes poco queridos por el público está Ricardo Peralta, pese a que su ingreso tenía muchos seguidores a su favor que estaban emocionados por seguir su desempeño.

Después de cuatro semanas, las cosas han cambiado, pues el nivel de popularidad de 'Torpecillo' (como se hace llamar Peralta en redes) ha caído en picada. Mientras tanto, él continúa seguro de que sigue siendo amado por los espectadores, por lo que se ha sentido en libertad de no medir sus palabras ni sus acciones.

Algunos internautas, mucho más al pendiente del impacto del reality show, incluso aseguran que la actitud del influencer ha repercutido en la cantidad de seguidores en Instagram, donde los números bajan cada día más. Ahora, una nueva declaración en la que le quita mérito al feminismo puede terminar por enterrar la simpatía hacia el creador de contenidos.

Durante una conversación con sus aliados de 'Tierra', el tiktoker no sólo pone en duda la relevancia del feminismo, sino que directamente anula su existencia. Ricardo se percata de que lo que dijo es controversial, por lo que pide al público que "no me lo tome a mal". Sin embargo, continúa su discurso en el que sostiene que el movimiento político, social, académico, económico y cultural "no ocurre" y que en realidad se trata de una "forma de apoyo a conveniencia (entre mujeres)".

Explica que esta conclusión surgió a partir de su experiencia dentro de la comunidad LGBTQ+, en donde los hombres homosexuales imitan los modelos de personalidad femeninos. Sobre esta línea, se dijo 'experto' en conocer cómo funcionan las mujeres.

Fuente: Tribuna Sonora