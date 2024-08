Acusan a Blake Lively de hacer comentarios contra la comunidad LGBTQ+; esto dijo

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace unas semanas diversos influencers estaban anunciando el estreno de la película It Ends With Us, película que está basada en el libro homónimo y que aborda el tema de la violencia en las relaciones amorosas. Dicha cinta fue protagonizada por la esposa de Ryan Reynolds, Blake Lively y, en un comienzo, todo parecía ir viento en popa; sin embargo, las cosas no se mantuvieron así.

Como algunos sabrán, cada vez que se estrena una cinta, los actores deben realizar una rueda de prensa para hablar sobre el filme; pero la famosa no estaba promocionando la cinta como lo que era, un drama en el que se abordan temas complejos sobre la violencia en las relaciones amorosas, sino que la celebridad lo veía más como una rom-com, es decir, como una comedia romántica, algo que molestó a mucha gente.

Esta situación provocó que la actriz fuese cancelada en su país y cuando eso ocurre es normal que los internautas comiencen a sacar los trapitos al Sol de los artistas. Normalmente, esto puede ocurrir mediante entrevistas antiguas que las celebridades en cuestión hicieron muchos años antes de la polémica actual. En el caso de Blake, filtraron una entrevista en la que la famosa hizo un comentario sobre la comunidad LGBTQ.

La entrevista la dio para el medio Elle, donde en el que la estrella habló sobre sus futuros hijos, señalando que a ella le gustaría tener niñas y, en caso de que fuesen niños, le agradaría que fuesen “transexuales”, debido a que cuenta con una basta colección de accesorios para vestir que le gustaría que sus pequeños utilizaran, así como también quería contarles varias historias que vivió de su adolescencia.

“Espero tener algunas niñas algún día. Si son chicos, será mejor que sean transexuales; porque tengo zapatos, bolsos e historias increíbles que deben apreciar”, declaró Lively.

Destrozan a Blake Lively por hablar de la comunidad LGBTQ+

Esta declaración llevó a muchas personas a agredir a la famosa, señalando que estaba hablando de manera difamatoria sobre la comunidad LGBTQ+; sin embargo, también hubo quienes salieron a defender a la celebridad, puesto aseguraron que, al tratarse del año 2012, era normal que muchas personas utilizaran la palabra a la ligera: “En realidad, esto no me enoja en absoluto. La palabra se usó mucho en el pasado. Si se dijera hoy sería problemático, pero no hay nada de malo en que un niño sea trans”, declaró un fanático.

