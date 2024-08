Andrea Legarreta hunde a Ricardo Peralta tras declaraciones contra Arath de la Torre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo 18 de agosto, se vivió una intensa noche de eliminación en La Casa de los Famosos, donde Ricardo Peralta aplicó una estrategia que, más que ayudarle, terminó por perjudicarlo puesto la gente no solo dejó de apoyarlo sino que también se echó encima a toda la comunidad de celebridades de Televisa, entre ellos se puede mencionar a la conductora de Hoy, Andrea Legarreta

Como ya sabrás, el día de ayer Ricardo Peralta acusó a Arath de la Torre de homofobia puesto desde su perspectiva el actor de Una Familia Con Suerte lo habría atacado por el tipo de outfit que estaba utilizando en unas galas anteriores: “Hace unas cuantas galas me hiciste un comentario muy desatinado. Me dijiste ‘Rick quítate eso porque me incomoda verte así’”, declaró el influencer frente al presentador de televisión.

Ricardo aseguró que dichas declaraciones le resultaban agresivas puesto consideró que se trató de una muestra de intolerancia a su manera de vestir. Casi de inmediato, ‘La Loba’, comenzó a perder a una gran cantidad de seguidores en redes sociales, así como también otras famosas salieron en defensa de De La Torre, tal fue el caso de Wendy Guevara, quien aseguró que el conductor siempre se había comportado muy respetuoso con ella.

“Hacer creer que puedes hacer quedar mal a alguien con ese tema tan fuerte no se vale. Yo conozco a Arath de la Torre he convivido con él y es muy buena persona. Es súper respetuoso”, señaló la celebridad.

Pero ella no fue la única en levantar la voz en favor de Ricardo Peralta, puesto Andrea Legarreta también compartió un mensaje en redes sociales que fue eliminado a los pocos minutos, pero en éste la conductora destrozó a Peralta, así como también defendió a Arath, aclarando que si bien el conductor sí había hecho el mencionado comentario jamás habló de las preferencias del presentador, algo que consideró como una mala estrategia.

“Puff, ¿estrategia?, ¡qué manera de atorarse solo! Querer voltearle las cosas a alguien que habló de tu disfraz y jamás de tus preferencias es bajísimo. Lo bueno es que nadie te apoyó en esa jugada que al final es en tu contra. No quieras poner en duda la inteligencia del público Ricardo… Arath eres grande, curso intensivo de inteligencia emocional y paciencia”, declaró la conductora.

Como es bien sabido, Andrea Legarreta es gran amiga de Arath de la Torre dado a que ambos llevan varios años trabajando en el programa matutino de Televisa, Hoy. Debido a este motivo, no debería resultar extraño que la presentadora de televisión saliera en defensa del afamado presentador. Cabe señalar que, desde anoche la conductora no ha hecho mención de nada al respecto y se mantuvo en silencio después de que eliminó el mensaje.

