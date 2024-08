Círculo Diverso se une a Andrea Legarreta y hunde a Ricardo Peralta; pide que lo sancionen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Querer usar la bandera de la Comunidad LGBT a su favor, tratando de hacer quedar a Arath de la Torre como un homofóbico, no le salió como esperaba a Ricardo Peralta, pues en vez de ganar simpatía perdió credibilidad y seguidores. Incluso ahora, internautas, Andrea Legarreta y al asociación de Círculo Diverso se han unido para hundir al influencer, y hasta han pedido que lo sancionen por usar "falsamente" este tema tan delicado.

En el posicionamiento de eliminación de La Casa de los Famosos México, Ricardo se fue contra Arath para decirle que sintió tristeza de sus comentarios sobre su vestimenta, afirmando que esto solo demostró su intolerancia hacía él por solo ser gay, dándole una 'lección' sobre la identidad de género. Esto a raíz de que en la gala de nominación, el presentador de Hoy a modo de broma le dijo que se cambiara porque se sentía nervioso de que la 'Maestra Canuta' le venga a dar un "madrazo" pues parecía 'Agapito', haciendo reír a todos.

Al haber tergiversado lo que realmente pasó, decir que este hasta lo tomó del brazo y le dijo que lo incomodaba, y hasta planear como usar el movimiento de la comunidad para hundirlo, el público al exterior se le volcó en su contra. En estas últimas 10 horas, Peralta ha perdido más de 10 mil seguidores en sus redes sociales, miembros de la comunidad han salido a decir que solo desmerita su verdadera lucha, Andrea en vivo del matutino de Televisa le dijo que la comunidad no necesitaba que gente como él los represente y menos falsamente y la asociación de Círculo Diverso exigió que se le castigue por hacer esto.

La organización antes mencionada tiene como principal objetivo de luchar por la igualdad, justicia social, los derechos humanos y sexuales, dando luz a la importancia de la salud reproductiva y demás, y ahora, con todo lo que ha dicho Ricardo, estos lanzaron un comunicado en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, para expresar que condenan y rechazan los "comentarios malintencionados" de Peralta, señalando que usar la carta de la homofobia como estrategia es algo que solo invalida "la verdadera lucha" de lo que es la comunidad.

Ante este hecho, declararon que ellos quieren destacar que estos derechos no son para usarse como "comodín" para una estrategia, por lo que ellos quieren dejar en claro que Ricardo "no nos representa, no es, ni será, vocero de las personas de la diversidad sexual", pues lo que hizo el exparticipante de MasterChef México es "completamente inaceptable e intolerable", por lo que destacaron que querían que Rosa María Noguerón, Endemol y más, presenten un castigo a Ricardo por este falta de respeto a lo que es una lucha de tantos años y tan importante, señalando que no querían que se volviera a repetir algo así.

Fuente: Tribuna del Yaqui