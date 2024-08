¿Colágeno o amigos con derecho? Andrea Legarreta se abre al amor tras separarse de Erik Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Legarreta ha dejado en shock a sus miles de seguidores y fans debido a que en una reciente entrevista a las afueras de Televisa, decidió abrir su corazón y confesó cómo se encuentra en el terreno sentimental, luego de 2 años separada del cantante Erik Rubín. La presentadora mexicana admitió que ya se siente un poco mejor, como para pensar en encontrar un nuevo amor.

Como se recordará, fue durante el mes de febrero de 2023 que el exintegrante de Timbiriche y la conductora del programa Hoy informaron mediante sus redes sociales que luego de dos décadas juntos, habían decidido poner en pausa su relación sentimental por recomendación de su terapeuta. En ese momento se especuló que una infidelidad habría detonado esta ruptura, lo cual fue desmentido tanto por Andy como por el productor musical.

A pesar de que llevan tiempo separados, Legarreta y Rubín se han dejado ver juntos y cariñosos en eventos públicos, por ello se había mencionado la posibilidad de que tuvieran una reconciliación. No obstante, en una entrevista que dio la presentadora este lunes, reconoció que ella ya ha pensado en la posibilidad de conocer a alguien más. Andrea explicó que para ella esto era impensable, pero en la actualidad ha cambiado.

Hasta hace muy poquito, me había mantenido muy cerrada a eso".

Andrea Legarreta y Erik Rubín tienen 2 años separados

A veces digo, sí sería bonito alguien que me apapache", añadió Andrea.

Incluso, la conductora compartió que sus hijas Mía y Nina Rubín le han pedido que se abra al amor: "Me dicen 'oye sí mami, date la oportunidad'". Eso sí, la también actriz de novelas como ¡Vivan los niños! mencionó que ella no quiere que su próxima relación sea forzada y espera que si encuentra a alguien se dé de manera natural: "Que lleguen y me presenten no, que mejor sea tal vez la vida dé la oportunidad de conocer a alguien".

Legarreta además aseguró que no se fijará en cualquier persona: "Soy muy observadora, un poquito desconfiada, cuidadosa, me quiero ir con mucho cuidado". Finalmente, la estrella de Televisa descartó que esté interesada en un "colágeno", es decir, en alguien más joven. Y ante la posibilidad de tener amigos con derecho, Andrea se echó a reír y aseguró que esto también está descartado para ella.

A mí no me gusta eso, pero uno nunca sabe... yo creo que yo me daría el tiempo de conocer a una persona, no quiero andar experimentando", dijo la conductora de 52 años.

