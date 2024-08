"Déjenme en paz": Tras enfrentar juicio, Luis Enrique Guzmán estalla contra prensa por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tener que enfrentar juicio por la paternidad del menor Apolo Guzmán Laguna y ser obligado a realizarse una nueva prueba de ADN, el productor musical, Luis Enrique Guzmán, durante una entrevista perdió los estribos y estalló contra la prensa, pidiendo que por favor lo dejaran "en paz" y no le cuestionaran más sobre esta polémica que ha llamado la atención de millones, por este fuerte motivo.

El hermano de Alejandra Guzmán sostuvo un encontronazo con la prensa luego de acudir a su cita con las autoridades para realizarse la prueba de ADN que comprobaría si el hijo de Mayela Laguna también tiene la sangre de la familia Guzmán Pinal. Luis Enrique se mostró hermético ante los primeros cuestionamientos de los reporteros que se dieron cita en el lugar, pero antes de retirarse no ocultó la incomodidad que sentía y arremetió contra los medios de comunicación.

Ante la pregunta sobre cómo estaba en ese momento, el hijo del cantante Enrique Guzmán respondió: "Bien, bien, es difícil, pero ni modo". Al escuchar que Mayela dijo que no está conforme porque la prueba se va a llevar a cabo en dos días, Luis Enrique replicó: "Ella dice lo que quiera decir, sí yo no tengo ningún problema con que se hagan las pruebas". Sobre lo que será su reacción en el caso de que la ley determine que el pequeño sí es su hijo, el músico expresó: "No es para el niño, la falta de integridad es de otra persona".

Después de que un reportero indagó sobre si le gustó reencontrarse con el pequeño Apolo, el hermano de Sylvia Pasquel manifestó: "Está de maravilla... obvio… él es un ángel, su mamá no". Pero como las interrogantes sobre la polémica situación continuaban, finalmente, el también descendiente de Silvia Pinal no ocultó su molestia y decidió ponerle un alto a los periodistas: "Es mi vida privada, por favor respétenme y déjenme en paz, yo he sido muy cortés con ustedes siempre, no me empujen preguntas cuando ya les dije que no tengo nada qué decir, por favor agarren la nada respeten la privacidad de mi familia, respeten por favor".

Por su parte, Mayela se ha mostrado muy tranquila en su llegada al recinto y declaró de manera contundente ante las cámaras de Imagen TV, TV Azteca y demás televisoras que está tranquila y no tiene miedo de lo que pueda aparecer en la prueba de ADN, pues ella está 100 por ciento segura que el padre del pequeño Apolo es Luis Enrique. Fue la microempresaria la que inició el proceso legal para que se realizara una nueva prueba de ADN.

Fuente: Tribuna del Yaqui