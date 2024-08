Famosos LGBT+ le dan la espalda a Ricardo Peralta; lo acusan de mentiroso

Ciudad de México.- Ricardo Peralta le dio un golpe a su carrera que le ha costado perder miles de seguidores en Instagram, al tiempo que varios integrantes de la comunidad LGBT+ le han dado la espalda. Esta serie de consecuencias se desprende a partir de que el influencer acusó en televisión nacional a Arath de la Torre por supuestamente ser homofóbico, sin embargo, estos señalamientos no encontraron sustento sólido, lo cual le valió severas críticas.

Muchas opiniones coinciden en creer que el tiktoker utilizó este argumento como una estrategia de ataque y para presentarse como víctima. Sus intereses personales afectan al movimiento de la diversidad sexual, pues al emitir declaraciones falsas desprestigia a una lucha que se ha formado a través de los años con mucho esfuerzo. Aquí hacemos un recuento de las celebridades que decidieron no apoyar a Peralta.

Wendy Guevara

La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos ha estado muy al pendiente sobre el rumbo que toma la segunda edición. Por la noche de ayer publicó una historia de Instagram en la que desmintió que el conductor de Hoy fuera homofóbico.

Él me abraza, de esos abrazos sinceros, de verdad, me da mi besito. Súper buena onda, súper lindo. Si él fuera homofóbico créanme que ni me saludara. Arath es un súper hombre".