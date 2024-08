Gala arma un letrero de cumpleaños con sombras y servilletas y Briggitte llora de emoción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes 19 de agosto es cumpleaños de Briggitte Bozzo, una de las participantes de La Casa de los Famosos que se ha ganado el cariño del público gracias a su forma de ser. Pese a que la primera semana no tuvo un buen inicio por no encajar con los ideales de sus compañeros del cuarto 'Tierra', después encontró su lugar con los integrantes de 'Mar', quienes han demostrado que el cariño, respeto y lealtad son su bandera. Por ello, no dejaron pasar esta fecha tan especial para la joven actriz y, a sus posibilidades, le organizaron una bella sorpresa que la llevó hasta las lágrimas de emoción.

Los recursos con los que cuentan los jugadores son limitados, por lo que tuvieron que echar mano de su ingenio para festejar los 23 años de la pelirroja. Para Gala Montes no contar con globos, colores y hojas no fue un impedimento para no hacerle un detalle a su amiga de la infancia. Con ayuda de varias servilletas, delineador de ojos y sombras de maquillaje, le diseñó un tierno cartel para desearle un feliz cumpleaños. Fue captada por las cámaras del vestidor, mientras coloreaba y armaba el letrero. Las imágenes fueron rescatadas por la audiencia y elogiaron el amor sincero que predomina en ese equipo.

El gesto fue apreciado por Briggitte, quien dedicó unas palabras para quienes más que aliados, se han convertido en parte de su vida. Durante una conversación nocturna tras la Gala de Eliminación, reconoció que todos ellos la han hecho sentir "especial, querida, escuchada y poderosa".

El cumpleaños de Briggitte ha sido tema de conversación desde hace algunos días, pues habitantes de 'Tierra' idearon nominarla para que su 'regalo' fuera ser eliminada. Por otra parte, se le obsequió un mango por ser su fruta favorita el día de la fiesta temática, sin embargo, Mariana Echeverría no estuvo de acuerdo con ello y le exigió que lo devolviera para poder repartirlo entre todos al día siguiente.

Los internautas explotaron, al caer en cuenta de que no es la primera vez que Mariana le restringe la comida a Bozzo, a quien solía servirle menor porción en comparación de lo que le daba a los de 'Tierra'. Además, consideraron que pelearse por un mango y tomar venganza por ello fue una actitud inmadura.

Fuente: Tribuna Sonora