Joaquin Phoenix abandona a 5 días de iniciar producción; podría enfrentar fuerte demanda

Los Ángeles, California. - La abrupta salida de Joaquin Phoenix del último proyecto de Todd Haynes ha generado una ola de reacciones en Hollywood. A tan solo cinco días del inicio de la producción en Guadalajara, México, el actor dejó el set, desatando un maremoto que podría llevarlo a enfrentar consecuencias legales.

El proyecto en cuestión, una película romántica gay ambientada en la década de 1930 y protagonizada también por Danny Ramírez, era una colaboración entre Phoenix y los productores Christine Vachon y Pamela Koffler de Killer Films. Curiosamente, Phoenix fue quien llevó el proyecto a Haynes y sus productores, lo que hace aún más sorprendente su salida.

Hasta el momento, las razones detrás de la decisión de Phoenix siguen siendo un misterio. Su representante no ha emitido comentarios al respecto, y Killer Films ha optado por guardar silencio. Sin embargo, fuentes cercanas al proyecto señalan que Phoenix ha demostrado un comportamiento similar en el pasado. Durante la producción de Napoleón de Ridley Scott, Phoenix amenazó con abandonar el proyecto a menos que Paul Thomas Anderson, su colaborador en The Master, fuera contratado para reescribir partes del guion. Aunque se llegó a un acuerdo, su salida repentina de la película de Haynes ha dejado al equipo en una situación complicada.

La decisión de Phoenix ha provocado una ola de indignación en la comunidad de productores de Hollywood. Algunos han sugerido la posibilidad de tomar acciones legales contra el actor, citando casos anteriores como el de Kim Basinger, quien fue demandada en 1993 por incumplir un contrato verbal para protagonizar Boxing Helena. Aunque el fallo inicial fue revocado, Basinger finalmente llegó a un acuerdo multimillonario. Otros han mencionado el caso de Bruce Willis, quien tras abandonar una película de Disney se vio obligado a hacer tres películas para el estudio como compensación.

Hay que decir que a pesar de la controversia, la carrera de Phoenix podría no verse significativamente afectada. Con el estreno de The Joker: Folie à Deux en el horizonte, el actor sigue siendo una figura prominente en la industria. Sin embargo, su decisión de abandonar el proyecto de Haynes podría ensombrecer la gira de prensa de The Joker 2, especialmente en festivales de cine donde se espera su presencia.

Aunque algunos productores han especulado sobre la posibilidad de incluir a Phoenix en una "lista negra" de la industria, la realidad es que su estatus y éxito en taquilla lo protegen de ese tipo de represalias. Según un agente de Hollywood, Phoenix probablemente se conformará con pagar una indemnización, utilizando parte de los ingresos que ha obtenido de sus lucrativos papeles, como el de Joker.

La salida de Phoenix del proyecto de Haynes deja en el aire el futuro de la película. Aunque el actor ha demostrado ser impredecible y reacio a seguir las normas convencionales de la industria, su talento y atractivo comercial siguen siendo innegables. Sin embargo, esta decisión podría afectar sus futuras colaboraciones y la confianza de otros cineastas en trabajar con él.

En fin, el tiempo dirá si esta controversia tendrá un impacto duradero en la carrera de Joaquin Phoenix o si, como ha ocurrido antes, logrará superar las críticas y continuar su trayectoria ascendente en Hollywood.

Fuente: Tribuna