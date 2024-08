'LCDLFM': Ricardo Peralta se quedaría sin agencia; emiten comunicado con esta advertencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada de eliminación del pasado domingo 18 de agosto, Ricardo Peralta acusó al conductor de Hoy, Arath de la Torre, de ser una persona homofóbica, debido a que hizo un comentario acerca del outfit que se puso en galas anteriores. Esta situación desató el descontento nacional, pero la ola de enojo no iba dirigida hacia el actor de Antes Muerta Que Lichita, sino hacia la propia ‘Loba’.

Y es que de acuerdo con las declaraciones de diversas personas en el medio de la farándula y de la propia comunidad LGBTQ+, las declaraciones de Ricardo Peralta habrían estado fuera de lugar, puesto habría frivolizado un tema complejo como es la homofobía en la sociedad, por motivo por el que comenzó a perder una gran cantidad de seguidores, al grado en el que durante las últimas horas ya lleva cerca de 80 mil dislikes.

Por otro lado, varias estrellas ya emitieron su descontento hacia Ricardo Peralta, entre los que se encuentran Andrea Legarreta, Wendy Guevara y Poncho De Nigris, solo por mencionar a algunos; pero esto no es todo, ya que, la propia agencia Epik Talent Industry, a la que ‘La Loba’ pertenece ya emitió un comunicado a través de sus historias de Instagram, donde condenaron las declaraciones del creador de contenido.

De acuerdo con información revelada en el breve comunicado, ellos no están de acuerdo con lo dicho por la ‘Loba’, ya que no va acorde a la filosofía de la empresa, aunque dejaron en claro que no terminarían su contrato con Peralta, puesto consideran que eso es algo que se debe realizar de manera profesional, así que esperarán hasta que el influencer salga de La Casa de los Famosos México para hacer cualquier tipo de movimiento.

“Lamentamos profundamente las desafortunadas declaraciones emitidas recientemente por nuestro cliente. Éstas no reflejan los valores ni la filosofía con la que operamos (…) Las diferencias y preocupaciones serán abordadas a su salida de manera adecuada y respetuosa, en persona y de frente, como debe ser”, declararon en sus historias.

Agencia de Ricardo Peralta le da la espalda al famoso

Créditos: Instagram @talentindustry

Cabe señalar que hace unas horas trascendió la noticia de que el nombre de la agencia fue retirado del perfil de Instagram de Ricardo Peralta, por lo que comenzó a trascender el rumor de que, probablemente, la organización le había dado la espalda al creador de contenido; sin embargo, con este comunicado se entiende que preferirán esperar hasta que el influencer salga de La Casa para llegar a una resolución.

Fuentes: Tribuna