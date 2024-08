¿Le dolió? Cazzu reaparece tras boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar con fuerte mensaje

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Después de tres meses desaparecida de las redes sociales, la querida cantante de rap argentina, Cazzu, acaba de volver al centro del ojo público, pues reapareció en entrevista un mes después de la boda de su expareja y examiga, los cantantes del regional mexicano, Christian Nodal y Ángela Aguilar, en la que no tuvo reparos al sincerarse sobre una drástica medida que tomó y mandó un fuerte mensaje, ¿acaso le dolió?

A solo ocho meses de haber debutados como padres, el intérprete de Adiós Amor confirmó que su relación sentimental con Cazzu había llegado a su final mediante un comunicado en Instagram, destacando que no darían los motivos y que fue mutuo acuerdo. Días después este comenzó a ser visto con la joven Aguilar, y de ahí en prácticamente un cerrar y abrir de ojos, se volvieron novios, 'padres' de un perrito y llegaron al altar, generando una ola de criticas en su contra que no han cesado en meses, desde que confirmaron su romance.

Por su parte, la rapera creadora de Nena Trampa ha optado por mantener un perfil bajo y poco después de confirmar su separación, anunciando además de todo que se daría tiempo lejos de las redes sociales. Y ahora, tras tres meses de todo este gran escándalo, finalmente se ha publicado la entrevista al programa argentino ¡Fa!, en el cual reveló que eliminó sus redes sociales de su celular para no saber absolutamente nada, pues no quiere su nombre ligado a este tipo de situaciones: "Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular…Y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30".

Tras este hecho, la argentina declaró que ella no desea que todo el "infierno" que existe alrededor de la relación de su expareja y la intérprete de En Realidad, no quería que le brincara ni una chispa y por eso tomó la drástica decisión de borrarse toda red social para no entrar ni por error y oprimir un botón equivocado: "Desde hace dos meses que saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa, entonces dije 'Ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón'".

Finalmente, señaló que por su parte está muy tranquila con todo lo que sucede y nadara la "atormenta", ya que ella hizo lo que tuvo que hacer, y comprende que haga lo que haga, si la gente ya se hizo una opinión sobre algo es básicamente imposible que cambien de opinión: "Empezando por entender que hay un montón de gente que, no importa hagas lo que hagas no les gusta, te odia y mañana te ama. No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama".

Es como una herramienta, cada uno tiene que aprender a usar las herramientas, es la responsabilidad también de uno. Trato de tener la mejor relación posible con todo, particularmente, con las redes. A veces a nosotros, creo, que nos genera esa ansiedad comprobarle a la gente quiénes somos realmente y eso es una imposibilidad", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui