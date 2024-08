Llanto en TV Azteca: Tras dejar Televisa, actriz sufre dura muerte y llega de luto a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien ha trabajado en Televisa a través de icónicas telenovelas, reapareció en TV Azteca este domingo luego de haber sufrido una triste muerte y no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas frente a las cámaras. Asimismo, la reconocida intérprete apareció en el programa Ventaneando de Pati Chapoy luego de su esperado regreso a la pantalla de esta televisora.

Se trata de Margarita la Diosa de la Cumbia, quien ha trabajado con la televisora de San Ángel desde hace más de una década creando música para telenovelas como La Fea Más Bella en el 2006, Corazón Indomable en 2013, el unitario Como dice el dicho en el 2015 y Mi marido tiene más familia en el 2018. Además, la estrella originaria de Colombia actuó en los melodramas Fuego en la Sangre y Corazón Indomable.

Debido a que no cuenta con contrato de exclusividad con ninguna empresa, este fin de semana la intérprete de canciones como Qué Bello regresó al Canal Azteca Uno ya que fue invitada especial del cuarto concierto de La Academia. 'La Diosa de la Cumbia' se presentó en el programa de canto en medio de un fuerte luto, ya que hace solo un mes sufrió la muerte de su madre, por lo que de hecho vivió un emotivo momento en plena transmisión en vivo.

Margarita se conmovió hasta las lágrimas

Margarita no pudo contener el llanto durante la presentación de la alumna Caro, dedicándole unas emotivas palabras: "La verdad te quiero decir algo muy bonito, cuando empezaste a ensayar tu canción yo me acordé de mi madre que acaba de morir y me hiciste llorar, porque cuando una persona canta con el corazón, la voz se oye hermosa", dijo la colombiana a la sonorense, quien también se echó a llorar al escuchar el discurso de la estrella.

Mientras que en la reciente transmisión del programa Ventaneando compartieron su admiración por la artista ya que se comportó como una profesional pese al duro momento que vive: "Fue su regreso a los escenarios", dijo Mónica Castañeda. Además la especialista en espectáculos compartió que Margarita es una artista tan comprometida que pese a estar enferma, accedió a estar en el concierto y acompañar a los alumnos al montaje y ensayos:

Dijo 'yo les hago la segunda voz', les empezó a dar consejos, Margarita ya empezó con síntomas de gripa, tenía la voz un poco afectada, pero les hizo la segunda voz", explicó la periodista.

Fuente: Tribuna