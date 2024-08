¿Luto en Televisa? Tras alistar funeral, enfermedad terminal mata a actriz y filtran su último deseo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras perder la vida el pasado 13 de julio del 2024, filtran cuál fue la última voluntad de una famosa actriz de cine y televisión ¿de Televisa? Se trata de Shannen Doherty, una de las actrices más reconocidas y queridas por el público que actuó en icónicas series como Beverly Hills 90210 y Charmed, las cuales si bien no fueron transmitidas a través de canales de Televisa, sí conquistaron al público de diferentes países.

La artista lamentablemente murió a causa del cáncer a los 53 años, enfermedad que la aquejaba desde el año 2015. Shannen ya había alistado su funeral porque sabía que su partida era inminente. Como se recordará, Shannen hizo pública su lucha contra el cáncer de mama, el que le fue diagnosticado en el 2015. Tras años de tratamiento y quimioterapias, en 2017 anunció que estaba en remisión.

Shannen Doherty (QEPD)

Lamentablemente, el cáncer le regresó en el 2020 en etapa 4 y para el 2023, la actriz informó que las células cancerosas ahora habían alcanzado a su cerebro. Aunque llevaba dos años alejada de la televisión antes de su partida, Shannen tenía un podcast donde hablaba de su vida y de especulaciones que habían surgido durante su carrera artística, medio que le sirvió para seguir en contacto con sus fanáticos.

El podcast, llamado Let's Be Clear, le sirvió a la actriz como una plataforma para invitar a amigos y colegas y tener pláticas en donde abría su corazón y hablaba de su enfermedad. Luego de su fallecimiento, se desconocía qué sucedería con este espacio, sin embargo, este 14 de agosto la madre de la actriz Rosa Doherty, reveló cuál fue el último deseo de su hija. Rosa reveló que seguiría el legado de Shannen tomando su lugar en el podcast, con el objetivo de recordarla.

Shannen Doherty y su madre, Rosa

"Voy a hacer mi mejor esfuerzo para intentar continuar esto por ella, porque eso fue lo que conversamos, lo que ella quería que hiciera", señaló. "Claro que yo no soy ella, jamás podría ser ella. No soy tan elocuente como lo era ella, pero estaré aquí para ustedes", mencionó la madre de la actriz, quien aclaró que el programa era muy especial para su hija pues le sirvió de gran ayuda al pasar por una enfermedad terminal: "Significa mucho para mí porque pude verla hacer esto, y era muy especial para ella".

"La ayudó mucho en todo lo que estaba pasando”, sostuvo en el episodio de este 14 de agosto, en el que también participó una amiga de Shannen, Anne Marie Kortright. Las dos hablaron de cómo han sobrellevado el duelo tras el deceso de la actriz. Rosa mandó un conmovedor mensaje a fanáticos de su hija, haciendo una petición: "Pueden abrazarme, pero no pueden llorar. Solo no lloren, por favor, porque si lo hacen yo también comenzaré a llorar y no pararé", señaló.

Durante el podcast, Rosa recordó un desgarrador momento que vivió con la actriz en 2016, un año después de su primer diagnóstico, cuando tomó la decisión de raparse la cabeza para empezar su quimioterapia. "Ella me llamó y me dijo: 'Ok, mamá, quiero que me cortes el pelo'", recordó, mencionando que la actriz todavía tenía todo su cabello, sin embargo, le pidió cortar la cola que se había hecho. "Lo hice, pero luego nos miramos como diciendo ¿Y ahora, que sigue?".

Shannen Doherty (QEPD)

Y como la actriz seguía insistiendo que ya no quería su cabello, Rosa reveló que fue ahí que le pidió ayuda a Kortright, quien también reconoció la increíble valentía de la actriz: "No me di cuenta hasta más tarde de lo valiente que era. De lo verdaderamente valiente que era al desnudarlo todo y compartirlo con ustedes", recordó. "Finalmente, cuando vimos la respuesta dijimos: 'Esto es lo correcto porque hay muchas personas ahí fuera pasando por esto solas'(...) Ella realmente les dio el coraje de simplemente hacerlo y salir y hablar de ello", finalizó.

