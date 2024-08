"Solito te humillaste": Así destrozó Andrea Legarreta a Ricardo por ataques a Arath de la Torre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Legarreta se sumó a las cientos de críticas que recibió Ricardo Peralta desde la noche del domingo 18 de agosto, cuando acusó a Arath de la Torre de ser una persona homofóbica. Como se sabe, horas atrás el integrante del cuarto Tierra afirmó que el conductor del programa Hoy lo había incomodado por un comentario discriminatorio por su forma de vestir.

Esto ocurrió previo a la eliminación de Mariana Echeverría, cuando Galilea Montijo organizó el polémico momento del posicionamiento. Ricardo fue el único habitante que decidió posicionarse detrás de Arath y estos fueron sus argumentos: "Vengo a explicarte un concepto llamado expresión de género. La cual va ligada a la orientación que es homosexual y también va ligada a la identidad de género. Mi identidad de género es fluido, no binario, eso quiere decir, ni mujer ni hombre. Y la expresión de género responde a cómo hablamos, cómo tenemos nuestros manierismos y cómo nos vestimos".

Estas palabras de la llamada 'Loba' provocaron mucho revuelo en las redes sociales e incluso, la propia comunidad LGBT+ se mostró en su contra. Mientras que esta mañana de lunes 19 de agosto, Andrea aprovechó las cámaras de Hoy para posicionarse en contra de Peralta. El primero en mencionar el tema fue Paul Stanley, quien expresó su emoción por la respuesta que Arath le dio 'Pepe':

Yo solo quiero felicitar a Arath porque la neta contestó muy bien y ha estado muy zen".

Mientras que Legarreta se le fue con todo al integrante de 'Trío de Tres': "Amé el momento en el que el menso -Ricardo-, porque eso fue lo que fue porque no puedo poner palabras altisonantes a esta hora, se le ocurre sacar esta carta como para defender a la comunidad, cuando no tenía que defenderles nada porque no necesita que alguien como tu los defienda", dijo la mamá de Nina y Mía Rubín.

Asimismo, Andrea señaló que el único que terminó humillado fue el propio Ricardo: "Muchos amigos me escribieron para decirme ‘Este señor no nos representa’, no dejes que nadie te humille porque tú solito te humillaste maestro. No se si era disfraz o vestuario, pero tenía que ver con eso, pero cuando Arath le contesta fue como 'Wow, él solito se atoró'". Por su parte, Tania Rincón se sumó a la crítica hacia 'Pepe' y dijo:

El peor pecado de Ricardo fue haberlo imaginado con tanto tiempo y comentarlo en la habitación. Si hubiera sido algo genuino de que de verdad Arath hubiera intentado faltar al respeto en ese sentido se lo dices al momento y no una semana después".

Mientras que Andrea también aseguró que le encantó el momento en el que Ricardo se fue del posicionamiento para no escuchar a Arath pero Galilea Montijo le pidió que escuchara la réplica de su compañero: "Qué bonito cuando me lo regresaste, que estaba Arath ahí parado, le dice todas esas cosas, las estupideces que tenía qué decir este muchacho y se va". Además, Andy añadió: "No puedes poner en duda la inteligencia del público porque ahí está el resultado".

Fuente: Tribuna