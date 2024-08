Wendy Guevara saca las garras por Arath de la Torre tras acusación de Ricardo Peralta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado domingo 18 de agosto, se vivió una intensa jornada de eliminación en La Casa de los Famosos México 2 (LCDLFM) donde uno de los concursantes realizó una estrategia que le terminó afectando a sobremanera. ¿Quieres enterarte de todos los detalles? Pues presta mucha atención, porque a continuación te contamos lo que ocurrió y cómo fue que Wendy Guevara terminó interviniendo.

Como algunos recordarán, justo en la ronda de eliminación de LCDLFM, los concursantes debían expresar quién creían que debía salir expulsado, momento en el que Ricardo ‘La Loba’ Peralta lanzó una brutal acusación en contra del conductor de Hoy a quien señaló por estar en contra de la comunidad LGBTQ+, esto provocó un debate en redes sociales, además de que el influencer terminó por perder a miles de sus fanáticos.

Sin embargo, los fanáticos de ‘La Loba’ no eran los únicos que se encontraban presenciando el show, ya que, la antigua ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, estaba observando lo que ocurría y no tardó en sacar un mensaje en el que defendía al actor de producciones como Una familia con suerte, Antes muerta que Lichita, Mi marido tiene familia, El corazón no se equivoca y Cásate conmigo.

Los hechos ocurrieron a través de la cuenta de Instagram de Wendy Guevara, sitio en el que la famosa compartió el momento exacto en el que ‘La Loba’ acusó a Arath de la Torre. Por su parte, la ‘Perdida’ incluyó un texto en el que señaló que conoce al conductor de Hoy y sabe que se trata de una “muy buena persona”, también añadió que se trata de alguien “súper respetuoso”, por lo que considera que las acusaciones de Ricardo estuvieron fuera de lugar.

“Hacer creer que puedes hacer quedar mal a alguien con ese tema tan fuerte no se vale. Yo conozco a Arath de la Torre he convivido con él y es muy buena persona. Es súper respetuoso”, señaló la celebridad.

Cabe señalar que Wendy Guevara no es la única que ha manifestado su descontento por la postura de Ricardo Peralta, puesto la estrella de Internet ya perdió a una gran cantidad de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, y es que al comienzo de la noche de ayer ‘La Loba’ tenía cerca de 1 millón de seguidores y actualmente cuenta con 931 mil, lo que sin duda significa un duro golpe para alguien que vive del Internet.

Fuentes: Tribuna