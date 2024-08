"Zócalo lleno por salida de Mariana": Celebran con MEMES la cuarta eliminación en LCDLF

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Anoche se vivió un domingo lleno de tensión con la Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos, pues aunque Mariana Echeverría fuera la menos favorita, se temía que la producción del programa hiciera trampa y decidiera dejar fuera a cualquier otro personaje nominado, todos del cuarto 'Mar'.

Arath de la Torre fue el primero en regresar a La Casa y la segunda fue Briggitte Bozzo. Los nervios crecieron cuando enviaron a la conductora y a Mario Bezares a la silla giratoria, sin embargo, el alivio y felicidad se hicieron presentes cuando fue el veterano quien se dejó ver del lado del jardín, en tanto que la integrante de 'Tierra' tuvo que subir a un Didi que la llevara hasta el foro.

La expulsión de Echeverría era una de las más esperadas del concurso, pues su pésima actitud y groserías hacia el resto de los participantes provocó que el público la dejara de apoyar. Por eso, su despedida causó una reacción similar a la que tuvo la de Potro Caballero: euforia y celebración con graciosos memes. La alegría se sazonó con las reacciones que tuvieron miembros de 'Mar' al ver regresar a 'Mayito'.

Minutos después de abandonar para siempre el juego, Galilea Montijo le dio la oportunidad a Echeverría de conectarse por videollamada con el resto, para darles un último mensaje. Su breve discurso se enfocó en pedirles que no entristecieran, así como para prometerles que ella se haría cargo de "contar la verdadera historia, de las cosas que no se ven". Esta frase fue tomada como material de burla para los espectadores. Afirmaron que todo el desarrollo se ha visto en vivo 24/7, por lo que no había ningún detalle oculto y todo había sido expuesto.

Les recomendó tener cuidado con un presunto infiltrado en 'Tierra'. Señaló al supuesto traidor o traidora como el culpable de revelar información confidencial de su equipo, lo que estaría perjudicándolos. Mariana no dio algún nombre en específico y pareció ni siquiera tenerlo, pues mencionó que "investigará" quién es delator. Finalmente, le envió un recado especial a Ricardo Peralta por "alzar la voz" y es que recordemos que ayer acusó a Arath de la Torre de ser homofóbico.

Hay que tener cuidado con alguien que no sé quién, ya lo investigaré de cuarto 'Tierra' que está llevando información, seguramente ustedes ya lo saben. Mucho cuidado, manténganse unidos. Ricardo, te quiero, eres un valiente, gracias por alzar la voz".

