Adiós Juan Osorio: Productor de teatro revela que dirigiría 'Aventurera'; empezará de cero

Ciudad de México.- Tal parece que Juan Osorio y también la actriz rusa, Irina Baeva, van a tener que decirle adiós a Aventurera de forma permanente, pues en una entrevista reciente, el exitoso productor de teatro, Alex Gou, acaba de revelar que en caso de que se le presente la oportunidad aceptará dirigirla, pero que no se quedaría con nada de lo que se tiene ahora, sino que él empezaría desde cero el proyecto.

La obra de teatro que fue uno de los mayores éxitos de Carmen Salinas, actualmente está pasando por su peor temporada, debido a que desde que se estrenó el pasado 20 de junio, las criticas no han cesado, especialmente en contra de la ex de Gabriel Soto. Por ese motivo hace algunos días se comenzó a decir que la puesta en escena saldría de cartelera debido a que supuestamente la venta de las entradas eran muy pocas, como para mantenerla por más tiempo.

Dicha situación actualmente fue confirmada por el propio productor de Mi Corazón Es Tuyo, quien en una entrevista para Ventaneando, reveló que era verdad, que en un mes más o menos iba a salir de cartelera y dicho espacio sería entregado a otra obra o simplemente se dejaría: "Yo creo que nos quedan cuatro semanas que termino la temporada como dije, era temporada corta, y no miento, yo lo dije desde el principio, en homenaje a Carmen (Salinas), y en este momento tengo que empezar a preparar mi siguiente proyecto, que va Nicola".

Pero, en medio de los rumores y antes que el padre de Emilio Osorio confesara esta situación, Gou confesó que él estaría dispuesto a tomar las riendas de Aventurera si se la ofrecían, pero en caso de que se le presente la oportunidad, lo haría comenzando con nuevos actores, bailarines y todo, además de pedirle a Juan que le entregue las riendas: "Lo haría de cero, no puedo hablar de la obra porque no la he visto. Pero si él me ofrece asociarme yo la haría de cero y le diría 'Juan déjame hacer a mi', es lo que yo sé hacer".

Finalmente, sobre el coraje que el productor de Mi Marido Tiene Familia tendría en su contra destacó que ya todo estaba aclarado entre ambos y que solo quiso hacer referencia a que debería de rodearse de gente que tiene más años de experiencia en el teatro, así como él lo haría si llegara a hacer melodramas: "Ya hable con Juan, le dije la verdad, somos amigos, ya hablamos por teléfono y jamás lo dije en mala intención".

Fuente: Tribuna del Yaqui