Estreno doble: Hocico lanza dos nuevas canciones 'Fallen Paradise' y 'Twisted Promises'

Ciudad de México.- Hace solo unos días, Hocico dio una sorpresa a sus seguidores con el lanzamiento de dos canciones nuevas, demostrando así que continúan más que activos en la música como lo han venido haciendo desde hace más de 30 años. Estas dos nuevas piezas musicales llevan por nombre Fallen Paradise y Twisted Promises y ya se encuentran disponibles en todas las plataformas de audio.

El doble sencillo no solo se estrenó digitalmente, sino que también está disponible para su adquisición en formato físico, ya sea en disco o en vinilo. Este nuevo material salió a la luz el pasado 26 de julio bajo el sello alemán Out Of Line. Cabe mencionar que el año pasado el dúo mexicano también estrenó una canción titulada A Symphony Of Rage, la cual fue bien recibida por el público.

En la actualidad Hocico, es la banda mexicana más aclamadas del género aggrotech o electro dark, a nivel mundial, ya que gozan de gran éxito en Europa y otros países. La dupla, compuesta por Erk Aicrag y Racso Agroyam, además de nueva música, tienen programadas varias presentaciones en México del 16 al 25 de agosto de 2024, comenzando en Ensenada y finalizando en Toluca.

Próximos conciertos en México:

Black Dog, Ensenada – 16 de agosto

Foro San Rafael, CDMX – 17 y 18 de agosto

Elite Club, Querétaro – 22 de agosto

El Rocksi, Aguascalientes – 23 de agosto

Anexo Centenario, Ciudad Juárez – 24 de agosto

Lando, Toluca – 25 de agosto

¿Quiénes son Hocico?

Originarios de la Ciudad de México, los primos Erk y Racso comenzaron su carrera musical en la década de los 90 y han ganado reconocimiento internacional por su estilo oscuro y agresivo, caracterizado por letras y ritmos intensos. Erk Aicrag, cuyo nombre real es Erik García, se encarga de las vocales y las letras, aportando una energía cruda y visceral a la música de Hocico.

Mientras que Racso Agroyam, cuyo nombre real es Oscar Mayorga, maneja la programación y los teclados, creando las complejas capas sonoras que definen el sonido distintivo de la banda. A lo largo de su carrera, Hocico ha lanzado numerosos álbumes de estudio, sencillos y EPs, y ha realizado giras por todo el mundo, consolidándose como una de las bandas más influyentes y respetadas en su género.

