¿Falso? Galán de Televisa dice que aborto de Mariana Rodríguez es circo para evadir fraude

Ciudad de México.- El polémico galán de Televisa y modelo mexicano, José Luis Reséndez, de nueva cuenta está causando gran revuelo, pues después de que la primera dama de Nuevo León e influencer, Mariana Rodríguez, anunciara la pérdida del que sería su segundo hijo, aunque ya es su sexto embarazo, este aseguró que su aborto es solo un circo con el que espera que se desvíe la atención de ellos y que así Samuel García pudiera evadir cargos por fraude, según él.

Uno de los más grandes sueños de casi todas las mujeres, habiendo excepciones, es convertirse en madre, y una de esas mujeres es la primera dama de Nuevo León, que antes de traer al mundo a su primogénita, Mariel García Rodríguez, desgraciadamente sufrió cuatro desgarradores abortos, que casi le hacen perder la fe en poder tener a su tan anhelado hijo o hija, lo que cambió con la llegada de su pequeña, que por obvias razones es la luz de sus ojos.

Tristemente, Mariana a través de su cuenta de Instagram, volvió a revelar que es bendecida con un "angelito" más en el cielo, recalcando que ya van cinco, pues por desgracia, el que sería su segundo hijo falleció en su vientre. Con el mensaje "duele como si fuera la primera vez", la esposa del Gobernador de Nuevo León, compartió un video en el que se puede escuchar de fondo el tema I Must Have Been Love de Amber Leigh Irish, mientras que pasan fotos y videos de la gran felicidad, ilusión y emoción de volver a ser madre, concluyendo con la dolorosa estancia en el hospital.

Mariana anuncia la muerte de su bebé. Instagram @marianardzcantu

La mayoría de internautas empatizaron con su dolor y le expresaron lo mucho que la entendían, sin embargo, como ya es costumbre, Reséndez, conocido por novelas como La Madrastra, arremetió en contra de ambos en su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, asegurando que el anunció y el video era un teatro para desviar la atención de lo que señala es importante: "Está parejita de el desgobernador @samuel_garcias y su esposita influencer ya no saben ni que circo hacer para desviar la atención de su corrupto proceder".

Pero no conforme con poner en duda los sentimientos de Mariana e invalidando el doloroso proceso que es la partida de un hijo, el actor de El Señor de los Cielos, remarcó que eran unos ladrones y que esperaba que la sociedad debería de ver detrás de todos los filtros que usan para esconder sus fraudes y robos a su estado: "Son unos descarados y amparados ladrones que solo han utilizado su posición para ROBAR a #NuevoLeón, espero toda la ciudadanía nos unamos para hacerlos pagar sus malas acciones y todo lo que han desviado y malversado".

