"Horrible narcisista": Destapan nuevo escándalo de Kalimba hacia su hijo de 6 años

Ciudad de México.- Los problemas estarían lejos de terminar para Kalimba, apenas en abril un juez lo vinculó a proceso por abuso sexual agravado en contra de la cantante Melissa Galindo. Ahora el intérprete de Tocando Fondo estaría envuelto en una pelea con la madre de su hijo, Athenas Escudero, quien lo expuso en redes sociales por interferir en la vida del pequeño Mikha de seis años. De acuerdo con la publicación en Instagram que minutos después fue eliminada, el músico se opuso a que le dieran el pasaporte al niño para que pudiera viajar con su mamá.

El mensaje fue recuperado por el programa Ventaneando. En éste se leía la evidente inconformidad de Escudero hacia las decisiones tomadas por el artista que resultaron en la separación de la Athenas de su hijo durante ocho días. La mujer explicó que le tomó mucho esfuerzo juntar dinero para poder concretar el viaje, sin embargo, los obstáculos puestos por Kalimba habrían arrojado dicho trabajo a la basura.

Enoja mucho que no puedes estar aquí conmigo y con tus tías, Nos ha costado tener estos viajes y juntarle lana. Trabajo mucho para tener lo mejor que podamos en nuestras posibilidades y poder viajarte siempre, y que no puedas estar porque no quieren darte el pasaporte enoja".

Kalimba se negó a autorizar el pasaporte para que su hijo pueda viajar con su madre

Sostuvo que Mikha, quien cumple siete años en septiembre, tiene el derecho de volar y "estar donde quiera". Por lo que se puede entender del furioso mensaje, el niño estaría muy triste por no tener la oportunidad de viajar en compañía de su madre. Sin embargo, Athenas se mostró confiada en que la vida y el universo les daría el tiempo para viajar por el mundo. Mientras eso sucede, consoló a su hijo y lo llamó a no llorar, ni decaer.

Es tu derecho poder viajar, es tu derecho a estar donde quieras estar, amor mío y con tu mami, que alguien por molestar y horrible narcisista, aparte de ser mal papá enoja. Deja que la vida y el universo nos dé tiempo para estar donde queremos, viajaremos por el mundo, por donde sea, pronto, amor, te amo, no llores".

Además, la expareja de Kalimba llamó al famoso "un mal padre". Recordemos que en agosto 2021, ella lo acusó de no darle pensión para Mikha, al tiempo que la bloqueó de todos los medios para que ella no pudiera exigirle el pago. Una fuente cercana a la afectada reveló que él le dio 6 mil pesos al mes tras investigar que "con eso le alcanzaba para todo lo que necesitaba", aunque después se desentendió del asunto.

La situación fue insostenible para Escudero, quien optó por manejarse por la vía legal para "poner en orden asuntos inconclusos", así como para asegurar que lo que "le corresponde a Mikha sea constante y no de unos meses sí y otros no". Lamentó no haber recurrido a la justicia desde el inicio, pues de haberlo hecho se habría ahorrado "problemas y dolores de cabeza", dijo en junio.

Kalimba fue demandado por pensión alimenticia

