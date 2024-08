¿Infiel? Exhiben a Andrea Legarreta besando a conductor de 'Hoy' cuando seguía con Erik Rubín

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Andrea Legarreta de nueva cuenta se encuentra en el centro de la controversia, debido a que este viernes 2 de agosto salió a la luz un video que muestra el momento exacto en el que se besa en la boca con un conductor del programa Hoy. Lo que más ha dado de qué hablar de esta situación es que esto ocurrió cuando ella seguía casada con Erik Rubín.

La mañana de este viernes 2 de agosto, todo el elenco y producción del matutino Hoy celebraron su 26 aniversario realizando una transmisión especial en la que recibieron a varios invitados en el foro, como Lambda García, Sofía Villalobos y Martha Carrillo, además de que recordaron los momentos más memorables del elenco a lo largo de estas más de dos décadas al aire en Televisa.

Al hablar del recorrido de Andrea en Hoy, resultó imposible para la producción del programa no recordar la vez que uno de sus conductores le robó un beso. Esto ocurrió hace 6 años, cuando la presentadora estaba aún al lado del padre de sus hijas. En aquel momento, todo el elenco estaba participando en el juego Más o menos y cuando era el turno de Andy, Raúl se acercó y la tomó del cuello para besarla de forma inesperada.

Recuerdan cuando Andrea Legarreta y Raúl se besaron

La madre de Mía Rubín no se esperaba el beso, por lo que quedó en shock y no dejaba de sonreír ante la mirada de todos: "Fue por el amor de 11 años... perdón, oye pero en las novelas me los daba...", dijo 'El Negro' mientras que Andy le decía que eso solo era ficción. Para finalizar el momento, el conductor se lamió los labios y expresó: "Mmm qué rico".

¿Qué dijo Andrea del video viral?

Ahora que la producción de Hoy recordó este peculiar momento, Legarreta aseguró que ella no se quitó porque Araiza la estaba deteniendo: "Además me detuvo la cabeza, que ahí no se ve, pero no había manera que me hiciera para atrás". Asimismo, afirmó que ella en ningún momento quiso besar a su colega y compañero: "No le di el beso como tal, pero sí me agarró de sorpresa", mencionó Andy.

Por su parte, Galilea Montijo le reclamó porque ella siempre le ha pedido un beso pero jamás le ha concedido este deseo: "Estoy harta de que beses a todo mundo menos a mí". Por su parte, Andrea respondió de la siguiente manera: "Pero si no beso a nadie, ve 'El Negro' cómo me forzó, ay 'Negro' te amo".

