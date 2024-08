¿Luto en Televisa? Tras posible cáncer, Jorge Ortiz de Pinedo aparece con oxígeno y da dura noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jorge Ortiz de Pinedo, uno de los máximos comediantes de Televisa y del espectáculo mexicano en general, nuevamente encendió las alarmas de sus seguidores debido a que semanas atrás informó que estuvo a punto de ser diagnosticado con cáncer, enfermedad que lo tuvo al borde de la muerte en dos ocasiones, años atrás.

Tras toda la preocupación que generó esta noticia, la mañana de hoy viernes 2 de agosto el histrión y productor reapareció en el programa Hoy como padrino por su aniversario número 26. Frente a las cámaras del matutino, don Jorge aprovechó para actualizar su estado de salud y confesó que afortunadamente se encuentra mejor, por lo que pronto podría ser sometido al trasplante de pulmón que tanto necesita.

Vengo llegando de Miami y ya me dieron de alta, de algo que tenía yo muy extraño que era una mutación de genes, se llama Síndrome de Mielodisplasia, lo tenía en la médula ósea, había peligro de leucemia, otro cáncer", declaró ante las cámaras de Hoy.

El intérprete de programas como Una familia de 10 mencionó que recién había llegado de viaje, pues se había estado atendiendo en el hospital de la Universidad de Miami, donde recibió una atención de primera: "Ya me limpiaron, ya vengo feliz... mientras tanto, aquí sigo dando lata con mi oxígeno". Hay que recordar que Ortiz de Pinedo padece EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y enfisema pulmonar, tras haber fumado tabaco durante décadas.

Por otra parte, durante esta tarde el artista de 76 años apareció también en el foro del programa Ventaneando en TV Azteca y aquí también confesó que actualmente se encuentra libre de la nueva enfermedad que le habían detectado semanas atrás: "Cuando ya estaban a punto de meterme en la famosa lista de pacientes que son candidatos a trasplante, resulta que me descubre uno de los doctores algo extraño en la sangre, y dice 'aquí hay algo raro' y tenía un caso que se llamaba Síndrome de Mielodisplasia".

Asimismo, el padre de Pedro Ortiz de Pinedo compartió de dónde salió este padecimiento: "Cuando me aplicaron la quimioterapia de cáncer que tuve, me produjeron esta mutación de genes, que los tenía en la médula ósea, me hacen estudios y me dicen ‘está a punto de que se forme leucemia’, o sea otro cáncer", relató Ortiz de Pinedo.

Pese al mal momento que vivió en 2023, el histrión de la extinta serie La Escuelita VIP resaltó que se siente agradecido por todo lo que vivió: "Me pasé otra vez un año en tratamiento para limpiarlo, ayer estaba yo en Miami, voy llegando, me dieron de alta, y ahora empiezo otra vez la lucha para volver a entrar a la lista de los pulmones. A lo mejor tengo suerte, y si no, sigo aquí con mi aparatito de concentración", manifestó.

De esta manera, es como actualmente Jorge Ortiz de Pinedo nuevamente iniciará el proceso para ser candidato a un trasplante de pulmón. "Te tienen que volver a hacer todos los exámenes que ya te habían hecho, porque para que te hagan un trasplante de algo, tiene que estar todo tu cuerpo bien, no tiene caso que te hagan un trasplante, si tienes echado a perder otra cosa... entonces si me vuelven a hacer todo y vuelvo a estar bien, tengo chance de entrar", finalizó.

