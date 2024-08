Niurka se harta de Juan Osorio y le envía fuerte recadito en 'VLA': "Arrogante prepotente"

Ciudad de México.- La famosa y polémica actriz, Niurka Marcos, una vez más ha demostrado que no tolera absolutamente nada de lo que hace su exesposo, Juan Osorio, pues en una reciente entrevista con Venga la Alegría, no dudó en demostrar que ya la tiene harta sus actitudes con respecto a los recientes acontecimientos, por lo cual le envió fuerte recadito al productor de novelas, en el que lo tacha de ser "arrogante" y "prepotente".

La vedette de origen cubano no dudó en pronunciarse contra su expareja una vez más, luego de informarse que el productor de Televisa sostuvo un encontronazo con algunos medios de comunicación al querer impedirles el paso a la conferencia de prensa de la obra Aventurera. La artista cubana manifestó que, con este tipo de acciones, lo único que consigue el padre de su hijo menor es que se demuestre que los dichos con respecto al fracaso de su proyecto teatral tomen más fuerza.

Por ese motivo la actriz de Fuego en la Sangre recalcó que debe de reflexionar sobre lo que está haciendo y ante las cámaras de TV Azteca le quiso mandar un mensaje directo, al afirmar que se está dejando llevar por su gran ego y orgullo, cuando era mejor admitir el fracaso que ha sido su obra: "Juan. ¿En serio te sigues evidenciando? O sea, vetas a Venga la Alegría y a otros medios para que no digan públicamente que no estás llenando el lugar. El único que ha provocado la crisis que estás viviendo eres tú, por necio, por arrogante, por prepotente, porque quieres tener un producto vivo, cuando ya murió".

Pero no conforme con decirle soberbio y que su obra es un absoluto fracaso, la actriz y cantante en este sentido le subrayó al productor de Mi Corazón Es Tuyo que tenía miedo de no admitir que está cometiendo un error y por eso se cierra tanto a escucharla de los demás: "Lo único que estás demostrando con eso, ¿sabes que es Juan?, el miedo que tienes, lo inseguro que estás, lo aterrado que te sientes de que se diga la verdad, son tus miedos los que están haciendo que tomes decisiones que te delatan, que te exhiben".

Finalmente, y debido a que en su reciente cita con la prensa Osorio anunció que el próximo 10 de agosto la mencionada puesta en escena contará con la participación especial de Emilio Osorio, el hijo que tienen en común, y la Sonora Santanera, Marcos aseguró que sólo con ese tipo de elenco tendrá éxito total en el Salón Los Ángeles, recinto donde se presenta el musical, y posiblemente ya consiga una venta de boletos exitosa.

Ojalá llenes, lleno total, el día que vaya La Santanera y mi Emilio, primero me va a dar gusto por mi hijo, segundo porque La Santanera con una chi... y llenan, pero con eso te van a enseñar que la Aventurera debió haber sido taquilla mi amor, te vas a llevar ese día un aprendizaje, ¿entiendes?, te va a bajar los humos de que no eres el Rey Midas, no es quien a ti te dé la gana, es quien quiera el público, porque el público paga", remató.