"Peor que Ángela Aguilar": Amiga de Ferka llama ofrecida a Serrath por rogarle a Jorge Losa

Ciudad de México.- La muy querida amiga de Ferka y reportera de espectáculos, Litzy, acaba de mostrar que le es 100 por ciento leal a la actriz, puesto a que no dudó en llamar ofrecida y ponerle un alto a la actriz y modelo mexicana, Serrath, al notar que sigue detrás de Jorge Losa y una vez más ruega por su amor, señalando que el galán español había dejado en claro que sigue enamorado de la presentadora y actriz, por lo cual la entrevistadora remató afirmando que "es peor que Ángela Aguilar".

La exparticipante de Enamorándonos hace un par de meses que fue acusada de haber llevado a que María Fernanda Quiroz y Losa terminaran su relación sentimental, pues esta descubrió imágenes muy comprometedoras en su conversación con el actor y mensajes que no les parece que solo haría una amiga, así que optó por pedirle a Jorge que se terminara la relación porque considera que hubo una falta de lealtad y eso ella no lo tolera al ser una mujer frontal.

Ante este hecho, la exibtegrante de La Casa de los Famosos, en su versión de Telemundo, siempre ha salido a asegurar que ella está de la mejor manera con Losa y que cuando salga ambos van a hablar sobre como va su relación, sin embargo, las cosas podrían no ser así. Mientras que Jorge se encuentra en La Isa: Desafío En Grecia y Turquía, ha dejado en claro que sigue muy enamorado de Ferka.

Jorge y Ferka. Internet

Y ahora, después de que en TV Notas compartieran el mensaje de Wendy Guevara en el que dice que a ella le gusta Jorge y que se lo quiere echar, Serrath le puso "fan de su relación", frase viral de la joven Aguilar por decírselo a Cazzu y Christian Nodal cuando eran pareja antes de "robárselo", Litzy inmediatamente trató de responder el comentario de la actriz en el que le afirma que ya deje de estar detrás de él, que Jorge ama a Ferka y ya se ve "peor" que Ángela porque al menos la cantante tiene 20 años, pero ella ya está en los 30's.

Aunque se podría esperar una respuesta por parte de la exparticipante de Survivor México, Litzy ha dejado en claro que no porque además de bloquearla en X, antes conocido como Twitter, también lo hizo en Instagram, por lo que no podía enviarle ese mensaje, así que optó por tomarle captura y difundirlo, así varios le harían llegar el mensaje. Cabe resaltar que Ferka ha confesado también seguir enamorada pues no es una gripe que se va de la noche a la mañana, pero también expresó que no se hace ilusiones porque no sabe como pueda venir él de allá.

