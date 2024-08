Shanik sería la próxima eliminada de 'La Casa de los Famosos México'; la destrozan por "traicionera"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A punto de que se cierre la segunda semana de La Casa de los Famosos México, la dinámica dentro del reality ha dado un giro de 180 grados y todo el público también ha cambiado de opinión en cuanto a quién es su favorito. Aunque durante la primera semana Shanik Berman se posicionaba como el alma de la casa y muchos la consideraban como la futura ganadora, este viernes 2 de agosto la mayoría de televidentes piden su salida.

Piden que Shanik salga de 'La Casa de los Famosos México'

Sí, la periodista de espectáculos pasó de ser aclamada por todos la gran mayoría de fans de LCDLF México, a ser la nueva villana de la temporada y todo porque traicionó a sus compañeros del cuarto Mar. Y es que aunque los habitantes del cuarto azul no habían realizado ningún pacto, la noche del jueves decidieron hacer una alianza, pero Shanik los traicionó a solo minutos de prometerles lealtad.

Piden que Shanik salga de 'La Casa de los Famosos México'

Durante la cena de expulsados, en donde estaba Berman junto a Arath de la Torre, Karime Pindter, Briggitte Bozzo y Gala Montes, se hizo la propuesta de comenzar a atacar al cuarto Tierra, donde se encuentran personajes como 'Gomita', Adrián Marcelo, Mariana Echeverría, Luis 'Potro' Caballero, Ricardo Peralta, entre otros. Aunque la periodista aseguró que respaldaría a Mar, minutos después de la reunión fue a llorar con el 'enemigo'.

La conductora de programas como Íntimamente Shanik entró al cuarto Tierra asegurando que ella hubiera deseado pertenecer a esa habitación e incluso se puso a llorar frente a todos: "No puedo decir nada, pero me hubiera gustado que de suerte me tocará en este cuarto", mencionó. Posteriormente, platicó con Sian Chong, que también duerme en Mar, y le dijo: "Tenemos que unirnos o si no ellos (cuarto Mar) nos van a dejar fuera".

Piden que Shanik salga de 'La Casa de los Famosos México'

Esta situación causó que Shanik perdiera la gran popularidad que había ganado durante la primera semana y decenas de personas han dejado de apoyarla. Incluso, muchos están pidiendo que nadie más dé votos a la periodista, para que de esta forma salga expulsada el próximo domingo 4 de agosto. No obstante, existe la posibilidad de que Ricardo salve a Shanik, ya que él tiene el poder de rescatar a uno de los nominados.

Que tonta fuiste Shanik, tenías a todo mundo de tu lado y ahora te toca tragar TIERRA porque tú lo elegiste", decía uno de los comentarios en X.

Fuente: Tribuna