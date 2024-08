VIDEO: Karime se entera que Gomita es hipócrita y habla mal de ella ¿la va a confrontar?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si algo nos ha demostrado la segunda temporada de La Casa de los Famosos es que las amistades que se hacen fuera del programa son punto y a parte de lo que sucede dentro de las cuatro paredes. Por lo menos así fue para Karime y Gomita, quienes salían de fiesta, se visitaban y organizaban viajes juntas, pero en el show la dinámica dio un giro que la la ex de Acapulco Shore no se esperaba. En videos recientes se le escucha a la influencer confesar lo sorprendida que está por el radical cambio de actitud que tuvo Araceli Ordaz, al grado de no reconocerla.

Las cámaras instaladas en el inmueble captaron a Pindler desconcertada ante sus compañeros del cuarto Mar, a quienes les contó que solía llevar una buena y muy cercana relación con Gomita, misma que se ha deteriorado debido a los desplantes que la expayasita hace a sus espaldas. Tan sincera como siempre, Karime le mencionó a Mario Bezares que cuando las dos estuvieron enteradas de que serían parte del reality, ella sintió mucha emoción al pensar en la posibilidad de aliarse con Gomita y jugar juntas. Al parecer, su íntima tuvo otros planes y se ha dedicado a criticarla y burlarse de ella cuando no está.

Es común oír a Gomita hablando de manera que una amiga no lo haría cuando se encuentra rodeada de Adrián Marcelo, Mariana Echeverría y Ricardo Peralta, un grupo que se ha caracterizado por atacar al resto, aunque han tenido especial interés en destruir la imagen de Briggitte Bozzo, Karime y, recientemente, Arath de la Torre, luego de que él admitiera durante una ronda de preguntas y respuestas que está jugando solo y que no tiene intenciones se obedecer reglas de ningún equipo.

¿Cómo se enteró Karime?

Si bien Briggitte Bozzo ya le había confesado la semana pasada que Gomita se quejaba de que Karime constantemente le estuviera pidiendo ayuda para maquillarse y la acusó de no saber hacer nada, la influencer admitió ante 'Mayito' que escuchó a una persona de su entera confianza gritarle del otro lado de la casa para advertirle que Ordaz "la odia" y que la nominó para ser eliminada el próximo domingo.

En sus palabras, Karime reflejó estar preocupada, sin saber qué sucedió para que la habitante de Tierra adoptara una actitud tan mezquina. Por su parte, Bezares le aconsejó esperar a que el coraje se le enfriara para entonces abordar de frente con Gomita y preguntarle si hubo un problema o una situación que la haya llevado a comportarse distinta.

Gomita fingiría ser amiga de Karime, mientras habla mal de ella a sus espaldas

Fuente: Tribuna Sonora