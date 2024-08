Conductor de Televisa lanza fuerte amenaza a Mariana Echeverría por su llegada a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido conductor de Televisa y reportero, Sebastián Reséndiz, ya afiló la lengua y está listo para desenmascarar a Mariana Echeverría para que "no se le olvidé" todo lo que dijo e hizo al estar aislada e incomunicada, por lo que incluso a través de sus redes sociales ha compartido un video impactante, pues en este le lanza una fuerte advertencia a la famosa presentadora con respecto a lo que le espera en su llegada al programa Hoy, asegurando que le expondrá todas sus polémicas.

No cabe duda que los villanos y más odiados de La Casa de los Famosos México en esta segunda temporada han sido todos los del equipo 'Tierra', teniendo como principal punto de mira a Mariana, Adrián Marcelo y Gomita, ya que estos han sido los que más hate han lanzado, especialmente a Briggitte Bozzo. Pese a llevarle casi 20 años, Echeverría era de las que más se metía con ella, le hablaba feo, le hacía comentarios rudos y groseros, incluso en su última fiesta le quitó su mango y porque lo recuperó se negó a darle porción de esta fruta a los demás del team 'Mar'.

Si de por sí la gente la quería fuera de la casa, con la situación del mango su popularidad cayó aún más y fue la eliminada con menos votos de todas las temporadas de las dos televisoras que manejan este formato. Como parte de su eliminación obligatoriamente debe hacer una gira de medios y presentarse en programas de la empresa, como lo es el de Andrea Rodríguez, del cual está vetada por haber hablado pestes de Arath de la Torre y afirmar que nadie de sus compañeros lo tolera, por lo que hasta se quedaría sin trabajo después del reality y se lo darían a Nicola Porcella.

Ante este hecho y como era de esperarse, el polémico presentador del ¿De Qué Me Hablas?, al saber de la llegada de la exintegrante de Me Caigo de Risa, a través de sus redes sociales dejó en claro que no le cree su papel de chica inocente y que solo buscaba el bien de todos, pues declaró que al team 'Tierra' le daba todo: "!Con la pena, yo no me creo el cuento de que MARIANA POR INSTINTO MATERNAL le haya querido ARREBATAR EL MANGO A BRIGGITTE , digamos las cosas como son! #LaCasaDeLosFamososmx".

Finalmente, a través de su cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, Sebastián declaró que no se podían perder el matutino ya que se iba a poner muy intenso dado a que no iban a justificarla, sino que pasarían todas las polémicas en las que estuvo involucrada, recordándole absolutamente todo y dándole duro y a la cabeza, generando aún mayor expectativa de este encuentro, ya que Andrea Legarreta se ha mostrado muy molesta con ella: "Por fin terminando de hacer búsqueda exhaustiva de material y videos de #LaCasaDeLosFamososmx no se pierdan mañana @programa_hoy, yo se lo que les digo dinamita pura", afirmó.

