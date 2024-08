Galilea Montijo hace dolorosa confesión sobre su madre en Televisa: "No había de comer"

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Galilea Montijo, acaba de abrir su corazón un poco para el público de Televisa, debido a que al hablar sobre el tema del machismo, la crianza respetuosa y demás, la presentadora acaba de hacer una dolorosa confesión con respecto a la manera que se le trató de educar con los años y sus fuertes peleas con su madre al no aceptar ciertos aspectos, como que "no había de comer" pero le daba todo a su hermano menor por ser hombre.

Montijo es una mujer que nunca ha ocultado que su niñez no fue de opulencia, sino que en su natal Guadalajara ella como hija mayor y su madre, tuvieron que trabajar duramente para poder llevar comida a la casa en cuanto tuvo la edad suficiente para comenzar a apoyar en lo más que se podía. Pero, la presentadora del programa Hoy no solo apoyó económicamente, sino que al ser la mayor de sus hermanos, también ejerció como una especie de madre segunda, cuidando de su hermano menor.

Fue durante una conversación en Netas Divinas que reconoció que al crecer tuvo muchos problemas con su progenitora al hacerla crecer en un ambiente machista, dado a que siempre le exigía que atendiera de mejor manera a su hermano menor, no permitiendo que hiciera ciertas cosas y dándole muchos más recursos que a ella por el simple hecho de ser un varón, lo que a ella la desesperaba y se preguntaba contantemente sobre ese papel de servirle y esas preferencias solo por el género.

Soy la más grande y siempre tuvo inclinación por mi hermano. No había de comer, pero sí había para las clases del niño porque 'tenía mucho estrés' y yo desde chiquita decía: 'Pero ¿por qué todo él?’. (Mi mamá me decía): 'Si vas a salir, lávale la ropa a tu hermano'. (Le preguntaba): 'Por qué tengo que cocinar'. Me respondía: 'Porque así es'", reconoció Montijo.