¿La desahucian? Actriz de 'Aprendiendo a Vivir' tiene cáncer de mama; hace fuerte confesión

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La reconocida actriz estadounidense, Danielle Fishel, la cual saltó a la fama gracias a su personaje en Aprendiendo a Vivir (Boys Meets World en Inglés), recientemente se sinceró en el podcast que tiene con otros compañeros de escena de la sitcom, y reveló que tiene cáncer de mama que es conocido como carcinoma. Conmovida, la exestrella infantil hizo una fuerte confesión al respecto de su postura ante todo esto, ¿acaso la desahuciaron?

Desgraciadamente en el mundo actual, cada vez son más las personas que confiesan una batalla contra el cáncer, y al ser una enfermedad no hay nadie exento de padecerlo, ya sea alguien con todos los recursos del mundo o alguien que no. En esta ocasión, Danielle se sinceró en el podcast Pod Meets World, que lanza cada lunes con sus antiguos compañeros de la serie de comedia anteriormente mencionada, Will Friedle y Rider Strong.

La muy querida intérprete del personaje de 'Topanga', a la que se le vio crecer a lo largo de siete temporadas de la sitcom de Disney Channel, ahora a sus 43 años enfrenta la lucha más importante de su vida, y es contra el cáncer, confesando que tras una serie de estudios, sus medios le "diagnosticaron DCIS, que significa carcinoma ductal in situ, una forma temprana de cáncer de mama". Por fortuna, esta situación no es una de un desahucio o de terror, pues este tipo de cáncer es una forma no invasiva, donde las células cancerosas se encuentran en los conductos mamarios pero no han invadido el tejido circundante y puede tratarse con una cirugía y tratamiento de seguimiento.

Danielle como Topanga en Aprendiendo a Vivir. Internet

Tras este hecho, la estrella de El Mundo de Riley (Girl Meets World en Inglés), declaró que ya le han explicado que es una etapa muy temprano a la que llaman técnicamente la "etapa cero", destacando que va a estar muy bien y logrará salir de esta, afirmando que está muy optimista al respecto: "Me van a operar para extirparlo y después seguiré un tratamiento de seguimiento. Ha sido un proceso de muchas decisiones en los últimos días".

Finalmente Danielle reveló que no quería hablar de esto al público y pensaba que solamente se lo diría a las personas más cercanas a ellas, como los intérpretes de 'Shawn Hunter' y 'Eric Matthews', pero decidió hablar de esto para dar un mensaje positivo y ayudar a otras personas que enfrentan algo similar o aún más complicado: "Todos hemos pensado alguna vez: '¿Qué haría yo si me diagnosticaran cáncer?’ Yo siempre pensé que sufriría en silencio, que se lo contaría solo a un pequeño grupo de personas cercanas y luego, al superarlo, lo compartiría". Pidió a todas que se realicen mastografías y autoexploraciones.

Danielle como Topanga en El Mundo de Riley. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui