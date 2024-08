¿La vetaron? Andrea Escalona hunde a Mariana Echeverría tras fuerte enfrentamiento en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 20 de agosto la conductora Mariana Echeverría por fin visitó el foro del programa Hoy luego de resultar eliminada de La Casa de los Famosos México el pasado domingo. Aunque la producción trató de evitar un enfrentamiento en vivo, sí se suscitó una pelea entre la exhabitante del reality show y la conductora Andrea Escalona, quien explotó ante las cámaras sin reparo alguno.

La situación en el matutino se puso tensa cuando Andrea Legarreta solicitó a la exintegrante de Me Caigo de Risa que aclarara a quién se refería, cuando mencionó que una Andrea de Hoy odiaba a Arath de la Torre, dado que muchos internautas hicieron alusión a que hablaba de la ex de Erik Rubín. Mariana explicó que no y que en realidad se estaba refiriendo a la sobrina de la productora Andrea Rodríguez Doria.

Mi percepción fue en un juego que yo estaba aquí en el programa y que vi que Arath soltaba las respuestas y hablaba yo de Andrea Escalona, ni siquiera hablaba de la productora", explicó la famosa.

En ese momento, Andrea no se pudo contener y estalló contra la invitada: "¿Te digo algo?, si hay alguien que yo quiero, respeto, admiro, que es mi amigo, que estuvo en la muerte de mi mamá, que estuvo en el nacimiento de mi hijo, si hay alguien Mariana, que yo tengo una relación estrecha, de cariño y que siempre he estado con él, es el señor Arath de la Torre, y te lo digo de frente y te lo digo a ti". Esto causó que Mariana terminara al borde del llanto y ofreciera disculpas:

Yo por eso pido disculpas y estoy aquí, mostrando disculpas, porque hablé sin fundamento… y me equivoqué... me dan ganas de llorar porque es un reality bien complicado, ni me voy a justificar, ni me voy a victimizar, voy a aprender".

Sin embargo, la controversia no acabó en el foro ya que hace algunos momentos, Escalona fue captada saliendo de las instalaciones de Televisa y los reporteros la abordaron de inmediato para pedirle su postura ante lo ocurrido al aire. En primer lugar, la expresentadora de TV Azteca aseguró que ella jamás se imaginó que Echeverría diría su nombre sobre la supuesta enemistad con Arath:

Yo no me quería enfrentar a nadie... me agarró de bajada, no lo vi venir, si hay alguien que quiero y estimo (es Arath)", explicó.

Andreita también confesó que no le gustaron las disculpas que le dio Mariana luego de las graves acusaciones que hizo en su contra: "Si es su manera de pedir disculpas, pues está bien... yo sentí un embarrón que no lo veía venir, no me gustó su manera de pedir disculpas, pero no quiero juzgar". Asimismo, le dijeron a Andreita que es probable que Echeverría solo dijo su nombre para no tener un problema con Legarreta, pero no quiso responder.

Finalmente, los reporteros le preguntaron si Mariana estaba vetada de Hoy y aseguró que ella no era quién para tomar una decisión de este tipo. "Ni ejecutiva ni productora, yo soy simple talento". Sin embargo, hay que recordar que ayer lunes Andrea Legarreta ventiló que la productora de Hoy no quería recibir a Mariana Echeverría en el foro luego de su paso por LCDLF México.

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz