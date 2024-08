Los memes de 'Hoy': Internautas apoyan a Andrea Legarreta y piden hunda a Mariana Echeverría

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El nombre de Andrea Legarreta se ha vuelto tendencia en redes sociales en las últimas horas, pues miles de internautas las han llenado con cientos de memes del programa Hoy, en el que la presentadora antes mencionada se ha vuelto protagonista, recibiendo mensajes de apoyo para hundir a la polémica conductora y actriz, Mariana Echeverría, en los cuales se le pide que no tenga piedad y hable por todo México.

La Casa de los Famosos México en esta segunda temporada ha demostrado que es un arma de doble filo y si no se sabe jugar bien, te hundes y puede acabar con carreras que parecen sólidas y en caso de tener un magistral juego, hacer crecer como la espuma la carrera de alguien desconocido. En esta ocasión, para Mariana que tenía una de las más sólidas en el mundo del espectáculo tras 20 años al aire, la está hundiendo y de ser las más queridas gracias a Me Caigo de Risa, ahora es de las más odiadas.

Pero no solo el público degradó a Mariana en su cariño hacía ella tras verla en el reality show de Televisa, sino que también algunos presentadores del matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, incluso de la propia productora, pues Echeverría en una plática aseguró que en el matutino no toleraban a Arath, que los tenía hartos y de seguro cuando saliera se iba a quedar sin trabajo y se lo darían a Nicola Porcella. Una de las que más evidenció su desagrado fue Legarreta, declarando que estaba muy decepcionada de sus actitudes y de como podía ser tan malagradecida al hablar mal de personas que solo le dieron oportunidades y cariño.

Ante estas declaraciones, en las que incluso revela que no la quieren ver en el matutino antes mencionado, el público le ha aplaudido que tenga sus "pensamientos claros y decisivos", tanto que la han hecho la "vocera de México" con respecto a temas de la casa, y con sus memes lo han dejado saber de una manera divertida, expresando que no la callen, que "no se limite" y sobre todo que le de "con todo" a Mariana.

Los primeros memes que salieron fueron gifts en el que dicen que la expareja de Erik Rubín va a recibir con tremendo golpazo, cacheta o empujones a la expresentadora de Se Vale, y ahora, a tan solo unos minutos de que salga en vivo Mariana y se tope con Andrea, han usado momentos de la novela Teresa, sobre como sería el enfrentamiento, han señalado que solo por eso se han levantado temprano y hasta usaron del anime Naruto para que haga un movimiento maestro y "sea uno con la raza" diciéndole sus verdades.

Fuente: Tribuna del Yaqui