Luto en Televisa: Famoso cantante muere de infarto y conductora de 'Hoy' filtra macabro secreto

Ciudad de México.- A 8 años de que se anunciara la partida del reconocido cantante Juan Gabriel a causa de un infarto, una polémica conductora del programa Hoy deja en shock a todo Televisa al revelar macabro 'secreto' que pondría en duda su muerte. Se trata de Martha Figueroa, quien una vez más cuestionó que el artista en realidad hubiera perdido la vida, además de revelar lo que se dice acerca de su actual estado de salud.

Durante la emisión del programa Con Permiso, transmitido por el canal Unicable en Televisa, la conductora dijo: "Ya vez que yo he sostenido que Juan Gabriel está vivo... pues también eso es lo que cree la gente de Ciudad Juárez", a lo que Pepillo Origel respondió descartando que el cantante mexicano pudiera seguir con vida luego de su muerte, ocurrida en 2016. "Ay Marthita de veras, en serio, ¿sigues con eso?", a lo que ella le contestó explicando que simplemente pensar que estaba vivo era su "necedad".

"En Ciudad Juárez le harán un homenaje este mes que durará muchos días, es un eventón de 10 días. Juan Gabrielísimo 2024 se va a llamar", anunció la conductora mientras Pepillo no perdió el tiempo para preguntarle por el artista: "¿Pero va a estar él?", a lo que Martha respondió: "No sé... lo organiza el hijo, la familia Aguilera, el museo de Juan Gabriel y otras instituciones de la localidad y entonces durante los 10 días habrán conciertos, exposiciones, concursos de baile, de canto, también habrá una misa".

Juan Gabriel

Y es que este mes se cumplen 8 años desde la partida del actor y cantante, quien cantó los temas de diferentes telenovelas de Televisa como Abrázame muy fuerte y y Mariana de la noche. Luego de que Martha señalara que Edith Márquez fue la artista elegida para cerrar el homenaje, la conductora explicó que según lo que ha dicho Joaquín Muñoz, exasistente personal de Juan Gabriel, ahora sí el 'Divo de Juárez' podría estar pasando sus últimos días.

Revelando el macabro secreto que Joaquín le habría dicho, Martha expresó: "Joaquín Muñoz me escribió el otro día y me dijo: 'Ahora sí Alberto me dice que ya se quiere morir. Que ahora sí se quiere morir Alberto, es decir Juan Gabriel, que porque se siente muy mal", comentó Martha, asegurando que le hizo una peculiar advertencia a Muñoz: "Abusado Joaquín para que le tomes fotos y no te digan que estás loquito (...) perdón Diosito, gente y todo el mundo... siempre que muere un famoso se necesita la foto del cuerpo y no hay... no que la vayamos a enseñar, pero necesitamos evidencia", finalizó.

Y es que desde que el 28 de agosto del 2016 se anunció el fallecimiento de Juan Gabriel a los 66 años a causa de un infarto agudo de miocardio, muchos han puesto en duda esta teoría, entre ellos Joaquín Muñoz y la conductora Martha Figueroa. Muñoz ha asegurado que se mantiene en contacto con él durante estos 8 años, asegurando que el artista habría fingido su muerte. Aunque nunca se ha podido confirmar que esté vivo, algunos siguen creyendo que su muerte habría sido falsa, ya que presuntamente nunca circuló una fotografía de su cuerpo sin vida.

Fuente: Tribuna