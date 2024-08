Mariana Echeverría intenta recuperar su carrera destruida; promete pedir perdón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las profecías del público se están cumpliendo. Durante semanas aseguraron que en cuanto Mariana Echeverría pusiera un pie fuera de La Casa de los Famosos iba a dar disculpas públicas para intentar limpiar su imagen y para volverse a amigar de las celebridades que se pusieron en su contra debido a su comportamiento en el juego que fue descrito como controlador, desleal y mitómano. En su nueva lista de enemigos se leen nombres importantes en la industria del entretenimiento, como Andrea Legarreta y Andrea Escalona.

Mientras que dentro del concurso la presentadora de televisión se creía 'intocable' y protegida por Televisa, su semblante dio un giro radical a pocos días de haber sido eliminada. Echeverría dejó la altanería para empezar a agachar la cabeza al darse cuenta de que la realidad era distinta a la que ella creía. La comediante daba por sentado que era una de las favoritas de la audiencia, lo que le daría los votos suficientes para derrotar a cualquier integrante de 'Tierra'. Ahora que se da dado cuenta de que vivía en una burbuja de fantasía y que en la vida real se convirtió en uno de los personajes menos apreciados, ha inaugurado su desfile de arrepentimiento.

Esta mañana, se agendó su visita en el set del programa matutino Hoy. Según contó a través de una historia en Instagram que ya tenía pensado cuál sería su primer movimiento y éste consistía en pedirle perdón a las personas que estaban molestas con ella. Aclaró que lo que dijo fue sin fundamentos y se basó únicamente en lo que ella percibió, aunque nadie le confirmó sus sospechas. Finalmente, se dijo dispuesta a enfrentar las consecuencias que tuvieron sus palabras.

Me acabo de enterar de que la producción de Hoy, tanto la productora Andrea Rodríguez como los conductores, están molestos por lo que dije, y pido una disculpa. La voy a pedir mañana, en vivo y frente a ellos, porque yo, cuando iba, percibía eso y hablé sin fundamentos, sin una certeza, así que lo di por hecho, lo cual no es así. Mañana afrontaré la situación".

¿Qué fue lo que dijo?

En su intento por desprestigiar la imagen de Arath de la Torre, les confesó a sus aliados que era una persona "insoportable" y que ni siquiera le caía bien a sus compañeras de trabajo (Andrea Escalona, Galilea Montijo y Andrea Legarreta). Pocos minutos después, un par de ellas se pronunciaron en redes sociales en defensa de De la Torre y lamentaron que haya inventado rumores. En este momento, nadie quisiera estar en los zapatos de Mariana, no sólo por la vergüenza de encarar a Legarreta y a Escalona, sino porque también su futuro en Me Caigo de Risa es incierto, ya que la audiencia ha pedido que no vuelva.

