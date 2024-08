Mariana Echeverría llega a 'Hoy' y así la confronta Andrea Legarreta por actitud en 'LCDLF'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lo prometido es deuda y en el programa Hoy ya la pagaron, pues finalmente se ha presentado en el matutino la polémica presentadora, Mariana Echeverría, acaba de llegar al matutino para su esperada entrevista, en la cual Andrea Legarreta, un poco molesta la confrontó directa y concisa sobre su actitud en La Casa de los Famosos México. Inesperadamente Andrea Escalona al final se llevó los aplausos del público por sus palabras.

Después de que Echeverría asegurara a los habitantes de 'Tierra' en el reality show, que en el matutino de Televisa no querían a Arath de la Torre, que siempre estaba solo en una esquina y que "Andrea lo odia", tanto que hasta podría ser que saliera sin trabajo y en su lugar se quedaría Nicola Porcella, todos en el programa, especialmente Legarreta saltó en su contra y desmintió lo dicho. Ahora, este martes 20 de agosto, Mariana finalmente se vio las caras con los conductores y tuvieron una confrontación bastante tensa, aunque al inicio aseguraron que "no le arrancaremos la cabeza" pues hay cariño de tiempo atrás.

Como era de esperarse, le mostraron los videos en el que expresó esto del actor del Dr. Cándido Pérez y le aseguraron todas, desde Legarreta hasta Galilea Montijo que adoran a Arath que le tienen mucho cariño, a lo que Mariana declaró que ella tuvo esa percepción, pues cada que lo veía fuera de cámara estaba de esa manera. Tras esto, quiso asegurar que ella entró con el entendido de que haría equipo con él por su amistad, pero que al quedar en cuartos diferentes las cosas se fueron complicando hasta ya separarse.

Pero, mientras que Montijo y Legarreta estaban tratando de ser tranquilas con la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, Escalona se prendió y decidió ponerla en su lugar de manera contundente cuando afirmó que hablaba de ella al referirse que Andrea odiaba a Arath, declarando que si hay alguien que adora al presentador es ella, que hay admiración, respeto y empatía sobre todo, porque él estuvo con ella tras la muerte de su madre. Al final, decidieron desviar el tema, pues la joven cada vez se notaba más molesta y le pasaron videos de cuando habló de cuarto 'Mar' y se quejó de sus celebraciones.

Pero no solo confrontaron a la exintegrante de Me Caigo de Risa con el tema de Arath de forma más globalizada, pues Legarreta le expresó que como madre, no entendía su saña para lanzarse en contra de Briggitte Bozzo de hablar pestes de ella a sus espaldas y hasta maltratarla de aquella manera, a lo que Mariana aseguró que todo fue perdonado ya y que es solo un juego en el que las emociones se intensifican y hacen actuar mal.

