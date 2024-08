¡No la soporta! Filtran que hermana de Christian Nodal no se lleva con Ángela Aguilar por creída

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A punto de que se cumpla un mes de la inesperada boda civil entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, los fans de los artistas siguen preguntándose porqué los hermanos del intérprete sonorense no estuvieron en este mediático evento. Tras hablarse de una posible enemistad entre la cantante y Amely Nodal, ahora una persona cercana a la joven sonorense confirmó que efectivamente, entre estas mujeres no hay una buena relación.

Este martes 20 de agosto la revista TVNotas sacó en su portada la supuesta mala relación que existe entre las cuñadas y ventilaron que uno de los motivos por los que aparentemente Amely no quiso asistir a la boda de su hermano es porque no le gusta la personalidad de Ángela. Fue una persona cercana a la hermana de Nodal quien confirmó que supuestamente la joven rubia no tolera a la hija de Pepe Aguilar.

Lo que pasa es que Amely no soporta a Ángela. Siente que es una mujer muy subida de piso. Como que se las da de grandeza. Se comporta como niña mimada. No tiene los pies en la tierra. Cree que el mundo no la merece. Ese tipo de cosas no le gustan a ella", dijo la fuente anónima.

Hermanos de Christian Nodal no aparecen en las fotos de la boda

Asimismo, se dice que la intérprete de éxitos como Gotitas Saladas no ha hecho ningún esfuerzo por acercarse a Amely y romper la barrera que existe entre ellas, además de que la hermana de Christian no estaría de acuerdo con la manera en cómo inició el romance entre Ángela y el cantante, pues considera que la ruptura con Cazzu estaba muy reciente.

También hay otro motivo por el cual no le termina de caer. Resulta que Ángela acostumbra a pasar mucho tiempo con su familia y evidentemente se lleva a su marido con ella. A Amely le preocupa que su hermano se aleje de ellos o de su hija por complacer a su esposa", expresó la íntima de la hermana de Nodal.

Presuntamente, Amely estaría en contra de que el cantante de 25 años pase tanto tiempo con Ángela y no busque a la pequeña Inti, hija que procreó con Cazzu: "Quieras o no, la niña necesita el afecto de su padre, más que una pensión alimenticia. Ángela es caprichosa y Nodal hace todo lo que pide. Lo trae comiendo de su mano. Nodal, desde hace varios meses, no ve a su hija", agregó la fuente a la publicación.

Cabe resaltar que hasta el momento, ninguno de los involucrados ha dado declaraciones al respecto, aunque los rumores de una presunta rivalidad entre Ángela Aguilar y Amely Nodal cada día toman más fuerza. Una de las cosas que ha llamado la atención de los fans es que Amely es seguidora de Cazzu en Instagram, pero a su cuñada no le ha dado el 'follow'.

Cazzu y Amely tenían una buena relación

Fuente: Tribuna