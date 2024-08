"Se degradan": Anabel Hernández estalla contra Telemundo por confrontarla con Paty Navidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que en un programa en vivo de Telemundo la reconocida periodista sobre el narco, Anabel Hernández, fuera sorprendida en vivo con la presencia de la polémica actriz, Paty Navidad, esta brindó una entrevista para TV Notas, en el que estalló contra la actriz de Televisa y los altos mandos de la televisora mencionada al inicio, pues señala que "solo se degradan" al haberla engañado y confrontarlas de esa manera.

Cuando se habla del narco y reportajes, se piensa en Anabel, pues actualmente una de las periodistas más reconocidas en el ámbito de la investigación de la delincuencia organizada, ya que se ha dedicado a exponer los secretos de los narcotraficantes más peligrosos y famosos, y también ha vinculado a grandes celebridades con estos en sus libros publicados, como Emma y Las Otras Señoras del Narco, en el que salieron nombres como el de Galilea Montijo y Sergio Mayer.

La mayoría de los involucrados prefirieron mantenerse al margen y escudarse con que no harán caso de chismes, mientras que Navidad, hace un par de semanas, en el programa de La Mesa Caliente decidió confrontarla y destacar que no tenía fundamentos para vincularla de esa manera, en ese momento, Hernández declaró que no miente y tiene testimonios fidedignos. Y ahora, varias semanas después de esto, en TV Notas han compartido una entrevista en la que Hernández habla al respecto.

En dicha entrevista, la periodista dejó en claro que ella no iba a debatir ni pelear, pues cuando le invitaron le dijeron que era para hablar de su trayectoria y podcast, asegurando que es una "periodista seria" que arriesga su vida para llevar información verídica y combatir la delincuencia con información: "No tenía idea de que la señora estaba ahí. Por respeto al tema, a la audiencia, y por mi propio perfil, yo no hubiera ido a un programa de esa naturaleza".

Ante este hecho, declaró que considera que fue un momento muy desagradable y solo degradó a la actriz de Televisa y a las presentadoras de Telemundo, asegurando que simplemente estas situaciones podrían afectar a la audiencia por solo hacer cosas para generar rating en vez de dar información importante, cambiándolo por "gritos, insultos, mentiras y desinformación", considerándolo inadmisible: "Cuando me preguntaron sobre mi podcast, respondí muy poco. Después anunciaron a la señora y la pusieron a hablar. No tengo inconveniente. Los debates y diálogos son constructivos. Este no fue el caso. La señora se alteró muchísimo. Yo mantuve la calma. Así no se hacen las cosas".

Me dio la impresión de que Paty sigue sin leer mi libro. La ignorancia y la desinformación le hacen mucho daño. Está muy enojada por su falta de pericia para leer. Le dije a ella y a cualquier otra persona involucrada que si se sienten ofendidos, o si yo falto a la verdad, que actúen por los canales normales y civilizados. Sin embargo, nadie lo ha hecho", concluyó al respecto.

