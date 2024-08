¿Selena Gomez se casa? La cantante comienza a seguir a agencia de bodas y causa revuelo

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Selena Gomez desató una nueva ola de especulaciones sobre su vida amorosa al seguir a una agencia de planificación de bodas en TikTok, en medio de los rumores de su posible compromiso con el productor musical Benny Blanco.

La cantante y actriz, de 32 años, fue vista siguiendo la cuenta de CMG Weddings & Events, una reconocida agencia especializada en la organización de bodas y eventos en lugares exclusivos como Los Ángeles, San Francisco y Napa Valley. Esta acción no pasó desapercibida para sus fanáticos, quienes rápidamente comenzaron a difundir la noticia en redes sociales, aumentando las conjeturas sobre un posible enlace matrimonial.

El seguimiento a la agencia de bodas se produjo días después de que Selena compartiera una selfie en Instagram que generó rumores de compromiso. En la imagen, la ex estrella de Disney Channel colocó un emoji de corazón sobre su dedo anular de la mano izquierda, lo que muchos interpretaron como un intento de ocultar un anillo de compromiso.

Hay que decir que hasta el momento, ni Selena ni Benny han confirmado o desmentido los rumores. No obstante, la noticia ya causó revuelo entre sus seguidores y en medios de comunicación, que especulan sobre la posibilidad de que la pareja esté planeando su boda en secreto.

Para quien no la conozca, CMG Weddings & Events, la agencia seguida por Selena, es conocida por su experiencia en la organización de bodas para clientes famosos, incluyendo la boda de Teddi Wright, ex participante de The Bachelor. La compañía es una de las 73 cuentas que sigue Selena en TikTok, donde la cantante cuenta con más de 58 millones de seguidores.

La relación entre Selena y Benny se hizo pública en diciembre del año pasado, aunque la pareja había estado saliendo en secreto durante seis meses antes de anunciarlo. Desde entonces, han sido vistos juntos en varias ocasiones, y Selena no ha ocultado sus sentimientos, describiendo a Benny como el "amor de mi vida".

Recientemente, una fuente cercana a la pareja reveló que Selena se siente "lista para sentar cabeza" y que ve en Benny a su compañero para toda la vida. Según la misma fuente, la pareja habló sobre sus planes a largo plazo, incluyendo el matrimonio y la posibilidad de tener hijos, lo que refuerza los rumores de un posible compromiso.

La noticia del posible compromiso de Selena Gomez llega en un momento en que la cantante compartió abiertamente su deseo de formar una familia. Hace unos meses, reveló que planeaba adoptar un niño de manera independiente si no encontraba a su pareja ideal antes de los 35 años.

Mientras los rumores continúan, los fanáticos de Selena esperan ansiosos una confirmación oficial sobre el estado de su relación con Benny Blanco y la posibilidad de que la estrella esté a punto de dar el gran paso hacia el altar.

Fuente: Tribuna