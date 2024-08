Sigue el drama: Exproductora de Televisa demanda al exalbacea de Juan Gabriel por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de cinco años en una incansable lucha, aún sigue el drama de las propiedades del hoy difunto cantante mexicano, Juan Gabriel, recientemente la reconocida exproductora de Televisa y amiga del cantante, Silvia Urquidi, recientemente acaba de brindar una entrevista en la que reconfirma su demanda a Guillermo Pous, reconocido abogado que fue el albacea de la hoy extinta estrella por fuerte motivo.

En el año del 2019, a varios años de la muerte del intérprete de Así Fue, 'estalló' a bomba legal, pues se reveló que la exmánager del 'Divo de Juárez', Silvia, que es una presentadora de novelas y series melodramáticas de la empresa San Ángel y TV Azteca, porque presuntamente tenía en su posesión al menos 11 propiedades del cantante que según ella le había heredado en vida. Juan Gabriel le habría pedido de favor a la productora que comprara sus propiedades al SAT para poder recuperarlas, pero esto se habría hecho con el dinero del cantante, razón por la que su familia había buscado recuperar los bienes.

Y ahora, tras cinco años de peleas y dimes y diretes con el legítimo heredero del cantante, Iván Aguilera, Urquidi decidió demandar a Pous, abogado de la familia, por presuntamente presentar documentos con su firma falsificada, declarando que aunque ahora no tenga nada que ver, en su momento fue responsable: "Decía que me tenía demandada por las famosas casas, que yo me había quedado con ellas, cuando yo veo que dicen que hay un contrato mercantil que yo había firmado. Fue el motivo de esta denuncia, porque yo sabía que eso no era cierto, que yo nunca había firmado ningún contrato, ni ningún convenio porque fue algo que hicimos Alberto y yo de palabra".

Finalmente, Urquidi señaló que fueros sus abogados los que descubrieron que entre Guillermo, Jesús Salas y otros de sus colegas estaban protegiendo la situación de este fraude, por el que no dudaron en tomar cartas en el asunto de inmediato y comenzar con esta demanda: "Yo amplió la denuncia que hice hace un año, donde también salen a relucir los testigos. Pous se quedó con propiedades de Alberto, utilizando el poder que tenía, se han ido descubriendo cosas como el testamento falso

Fuente: Tribuna del Yaqui