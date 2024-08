Vetado y sin empleo: Tras 16 años en Televisa, actor ruega por trabajo en TV Azteca y lo rechazan

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de novelas, quien ha trabajado en Televisa durante más de 16 años y que hasta formó parte del programa Hoy, recientemente confirmó que estaba vetado de esta empresa. Debido a la falta de trabajo que enfrenta, decidió volver a tocar puertas en TV Azteca, sin embargo, fue rechazado. El intérprete pretendía sumarse a la nueva temporada del reality La Academia.

Se trata del actor mexicano Ariel López Padilla, quien comenzó su carrera en San Ángel desde 1991 cuando participó en el melodrama La pícara soñadora. Después se sumó a otras exitosas telenovelas como Soñadoras, Corazón salvaje, ¡Amigos x siempre! y Carita de Ángel, donde tuvo roles protagónicos. Luego de quedarse sin exclusividad, el originario de Guadalajara se mudó a las filas de Telemundo haciendo varias series.

Finalmente Ariel, quien fue esposo de la fallecida Mariana Levy, trabajó para Azteca con los melodramas Quiéreme Tonto, Huérfanas, Los Rey y Rosario Tijeras, pero en 2021 retornó a Televisa como director artístico de la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. No obstante, semanas atrás el histrión aseguró que estaba vetado de esta y otras empresas por su forma de pensar y de ser.

Te veta Televisa por cierto, te veta TV Azteca, Imagen TV, yo estoy vetado de todos... porque soy un personaje atípico", dijo en entrevista con 'El Burro' Van Rankin.

Tras confesar que "vive al día", López Padilla reveló en entrevista con Venga la Alegría su deseo de sumarse a La Academia como maestro de alguna disciplina artística, sin embargo, ya rechazaron su ofrecimiento. Héctor Martínez, director del reality, habló en exclusiva con reporteros del matutino antes mencionado y les dijo que aunque la oferta de Ariel es buena, no pueden aceptarlo porque el personal docente ya está completo.

El directivo mencionó que tomarán en cuenta su solicitud para el futuro, pero que de momento no hay interés en convocarlo: "No hay tiempo, ya tenemos el plan instaurado, pero es una alegría que quiere integrarse, ya lo veremos para próximas Academias, es un talentazo". Lola Cortés por su parte también le respondió a Ariel, quien se quejó de que no le contestaba los mensajes. La crítica le dijo al actor que había perdido su teléfono y que la única forma de contactarla era vía Instagram.

