¡Es inocente! Livia Brito estalla contra paparazzi y afirma que lo golpearon en "legítima defensa"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas horas el nombre de Livia Brito se ha colocado en tendencia de nueva cuenta, debido a que la actriz compartió un video en el que aclara muchas dudas sobre su proceso legal tras el altercado que tuvo con el paparazzi Ernesto Zepeda. Por primera vez, la cubana admitió que ella y su exnovio Mariana Martínez sí agredieron al mencionado fotógrafo, pero asegura que se trató de "legítima defensa".

Como se recordará, todo ocurrió en 2020 frente a las playas de Cancún cuando la protagonista de Televisa y su entonces pareja confrontaron a Ernesto por tomarles fotos en la playa. Debido a que recientemente Livia tuvo que volver a los juzgados por una demanda civil, ahora decidió aclarar todo en un video compartido en sus historias de Instagram, donde explicó a detalle los puntos del caso y justificó la golpiza al paparazzi.

Te podría interesar Livia Brito Abogada de Ernesto Zepeda da duro mensaje de su caso contra Livia Brito y confiesa esto

Yo estaba en una playa y una persona me acechó, se escondió y me tomó fotografías", inició su relato.

La estrella de novelas como Abismo de pasión, Muchacha italiana viene a casarse, La Desalmada y Mujer de Nadie aseguró que Ernesto no estaba haciendo su trabajo y mencionó que tomarle fotos a ella en un lugar público "es violación a la intimidad y es considerado un delito" en Quintana Roo. Acto seguido, Brito añadió: "El señor Zepeda ha ostentado en todos los procesos ser periodista. Y si esto es así, debería saber que la imagen de toda persona tiene derechos y no puede violentarla".

Lo que hacen los paparazzis es vender las fotos a las revistas y lucran con lo que a los artistas nos toma años construir. Yo vivo de mi imagen. Por tanto, está vendiendo sin mi consentimiento con lo que yo me gano la vida, o sea, mi imagen".

Posteriormente, la intérprete de 38 años celebró que ha tenido varias victorias legales, presumiendo que las autoridades le han dado la razón: "El señor Ernesto Zepeda me denunció por lesiones y robo. El caso fue llevado ante un juez penal que resolvió que se trataba de legítima defensa de derechos fundamentales. Yo defendí mi derecho a la intimidad personal y más aún cuando había de por medio un acecho a mi persona", detalló.

Livia Brito asegura ser inocente en caso contra paparazzi

Luego mencionó que "hay una demanda civil por daño moral, en cual hay dos sentencias pronunciadas". Mientras que el tercer proceso "está siendo analizado por un tribunal colegiado en materia civil" y así habló de la última acusación en su contra que es falsedad de declaraciones: "En las pruebas ofrecidas en el proceso anterior, o sea, en el civil, se ofreció mi confesional y de ella se quiere hacer creer que también hay falsedad. Hace unos días, un juez penal dijo que no es así y resolvió no vincularme a proceso por la simple y sencilla razón de que una confesional no es una declaración. O sea, que nos dio la razón".

Finalmente, Livia mencionó que ella decidió iniciar otro proceso en contra de Zepeda por transgredir su integridad personal cuando la fotografió en Cancún: "Hay un cuarto proceso que es violación a la intimidad... este estado tiene contemplado que sacar fotografías sin consentimiento es un delito. Y eso es precisamente lo que se está investigando". Para cerrar el video, la cubana declaró que lo único que ha hecho es proteger su intimidad y que no se dará por vencida hasta obtener justicia.

Hasta el momento se ha creído que la que actuó mal fui yo. Y los tribunales han resuelto que yo he actuado siempre defendiendo mis derechos. Solo les quería decir esto y muchísimas gracias por el apoyo a todos los que siempre han estado conmigo. Ha sido un proceso largo, 4 años y todavía no termina. Gracias", remató

Fuente: Tribuna