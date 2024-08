¿Frida Sofía heredará todo de Silvia Pinal? Luis Enrique Guzmán hace impactante confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que Frida Sofía tuvo su primera visita a la Ciudad de México tras años viviendo en Estados Unidos, el productor musical, Luis Enrique Guzmán, acaba de revelar que es lo que ha pasado con esa relación familiar tan turbulenta con la joven y si es que visitó a su abuela, Silvia Pinal, además de hacer una impactante confesión sobre la herencia de la matriarca, ¿acaso se lo heredó todo a Frida?

Tras más de cinco años fuera de México buscando su nacionalización estadounidense, la joven intérprete de Ándale, fue expuesta por su familia paterna, ya que la esposa de su padre, Pablo Moctezuma, compartió varias imágenes donde Frida aparece junto a ellos. Pero, poco después de esto, en Ventaneando revelaron el motivo de su visita sería "a denunciar a su mamá, a Alejandra Guzmán, y no a ratificar la denuncia en contra de su abuelo", mientras que otros afirman que era solo para visitar a Silvia tras su delicado estado de salud.

Ante la gran incógnita, ha sido el hijo de Enrique Guzmán con Silvia el que decidió aclarar la situación, señalando que ella nunca fue a la casa de su madre, incluso declaró que no sabía que la joven estaba en el país hasta que vio a toda la prensa fuera de su casa y después se le explicó los motivos: "El día que yo estuve se me hizo muy extraño porque estaban muchos de ustedes afuera y nadie me pelo y dije ‘¿qué será?, ¿por qué será?’, ya después me enteré por qué era, pero no, nunca fue".

Tras esta situación, declaró que la hija de la intérprete de Yo Te Esperaba no hizo ni el más mínimo amago de acercarse a la actriz de Televisa, y tampoco para visitarla por su paso por México, señalando que por lo menos con él ha tenido contacto cero desde que estalló toda la pelea con su hermana: "No, no tenemos contacto alguno… pero creo que Alejandra lo ha manejado muy bien y siempre le ha dejado la puerta abierta, pero pues ahora sí que cada quien hace lo que quiere, yo no culpo a nadie".

Finalmente, al ser cuestionado por la herencia y si es que era verdad que la Fundación Silvia Pinal fue creada por él, Alejandra y Sylvia Pasquel para quedarse con el dinero de la querida primera actriz, este negó todo y aseveró que estaban más unidos que nunca los tres: "Lo único que están haciendo, están cambiando de asociación Rafael Banquells a Fundación Silvia Pinal, y bueno, mis hermanas están queriendo ayudar a todos los amparados por la asociación que son actores de la tercera [edad]".

Dicen que ya nos estamos peleando como buitres, hasta el avorazado me llamaron, pero ya ahorita me muero de la risa, y me siento con ella y nos reímos, porque somos una familia que sabe salir adelante, sabe perdonarse y que sabe poner las cosas en el pasado", confesó.

Fuente: Tribuna del Yaqui