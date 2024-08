JLo y Ben Affleck confirman su divorcio y X estalla en memes: “Ya no creo en el amor”

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron la pareja del año 2022. Es posible que todos hayamos estado encantados con su boda de cuento de hadas que tuvieron en la finca de Georgia, mientras que los medios estaban desesperados por obtener alguna fotografía de su boda; sin embargo, incluso las fantasías llegan a su final y el matrimonio de la pareja de celebridades ha terminado prácticamente de manera oficial.

Como te habíamos informado en TRIBUNA desde el pasado mes de mayo comenzaron a surgir los rumores de que la protagonista de Selena y el actor de Gone Girl habían optado por finiquitar su relación, puesto no se les había visto juntos, mientras que, en sus raras apariciones en público ninguno de los dos portaba su anillo de bodas, lo que significaría que había graves problemas en la pareja, pero la esperanza siempre prevalece o… ¿no?

Lamentablemente, en esta ocasión el amor no triunfo y el día de ayer se viralizó la noticia de que Jennifer Lopez solicitó, de manera oficial, su divorcio de Ben Affleck, algo que sin duda sacudió a la farándula estadounidense, porque una cosa es la sospecha y otra muy distinta es la certeza. Según algunos informes de amigos cercanos a la protagonista de Una boda explosiva, el culpable de que el matrimonio llegase a su fin fue el propio actor de Batman vs Superman.

Según los informantes, Ben no habría puesto el empeño suficiente para arreglar la relación, mientras que Lopez se habría sobre esforzado para que las cosas funcionaran, es bajo este contexto que la exesposa de Mark Anthony habría optado por poner fin al divorcio y comenzado con el proceso de separación. Pero como suele suceder en este tipo de casos, la noticia no pasó por desapercibida para la gente, quienes no tardaron en compartir una serie de memes al respecto.

Dado a que este tema explotó en Estados Unidos, es natural que la mayoría de memes se encuentren en inglés; sin embargo, la mayoría de ellos se burlan puesto aseguran que en otros 20 años la pareja volverá a casarse, aunque esta vez lucirán mucho mayores de lo que lo hacen ahora; mientras que otros más aseguran que dejaron de creer en el amor, luego de que la premisa se confirmara de manera oficial.

