¿Karime traiciona a 'Mar'? La 'cachan' en delicada conversación con Gomita y Ricardo

Ciudad de México.- ¿Karime traiciona a 'Mar'? La salida de Mariana Echeverría cambió la dinámica de La Casa de los Famosos, desde el dominio de la cocina, hasta el acercamiento de ciertos participantes que antes estaba impedido por la presencia de la comediante. Por la madruga vimos una reunión inusual entre Karime Pindter, Gomita y Ricardo Peralta, en la que se habló de temas sensibles sobre la conformación de equipos.

El video comienza con el influencer pidiéndole perdón a la ex de Acapulco Shore, por "no ser la persona que esperabas". Ella aceptó la disculpa, aunque admitió que el distanciamiento inicial la había lastimado. Recordemos que durante la primera semana, Karime intentó seguir con el hilo de amistad que tiene fuera del programa con 'Torpecillo' y con Gomita, sin embargo, ellos le dieron la espalda.

"Yo me traté de acercar y me abrieron como pistache", confesó la locutora. Al ver que sus esfuerzos eran menospreciados, Karime desistió de la tarea, lo cual la orilló a buscar alianzas con lo que ahora es 'Mar'. Gomita, quien escuchaba la declaración con incredulidad, replicó que ella "siempre fue clara" y que no podían ser mejores amigas en el reality show, porque les tocó estar en habitaciones distintas.

Karime dijo que entendía, pero que eso no la exime de haber sentido "feo" por el rechazo que sintió por parte de la dupla. Por otro lado, fue directa al expresarles que la fama y el poder los hizo despegar los pies de la tierra. Estaban "enfermos de poder y caían gordos", les lanzó. Cabe destacar que esta percepción es compartida por los espectadores, quienes han señalado que a ambos les hace falta un poco de humildad.

Gomita no estuvo de acuerdo con las acusaciones y en todo momento se defendió. Su argumento se basó en que ella nunca asumió un papel petulante, pues se había mantenido fiel a su personalidad. Además, aclaró que si se había alejado de Karime fue en respuesta de la presión que sentía de Mariana, quien todo el tiempo la acusaba de querer traicionarlos. De modo que, para evitar cualquier malentendido, optó por poner una barrera con Pindter.

Fuente: Tribuna Sonora