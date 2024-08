Luis Enrique Guzmán filtra impactante conversación que confirmaría no ser padre de Apolo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que explotó con la prensa y no querer hablar con ellos, ahora, Luis Enrique Guzmán decidió cambiar de actitud y brindar una entrevista a Sale el Sol y otros programas, a los cuales les filtró una impactante conversación que tuvo con su expareja, Mayela Laguna, sobre el menor Apolo Guzmán Laguna, declarando que en esta le confirmaría que no es el padre del niño y por eso se hizo la prueba.

Hace un año el mundo del espectáculo se sacudió cuando el hijo de Silvia Pinal compartió los resultados de una prueba de ADN, en la que dijo que tenía el cero por ciento de compatibilidad consaguínea, por lo que no era el padre del menor. Maye inmediatamente refutó la prueba afirmando que era "patito" e "invalidada" en México, así que comenzó un proceso legal para obligar al productor musical a que volviera a realizarse una conforme a la ley, que hasta ahora obtuvo el resultado esperado.

Fue el pasado lunes 19 de agosto que se comenzó con el primero de los dos días en las que se realizan las pruebas en el INCIFO, donde la prensa ha estado para recibir a ambos y tratar de entrevistarlos. Durante el primer día el hermano de Alejandra Guzmán se rehusó a hablar, pero el martes 20 de agosto eso cambió y declaró que él estaba seguro de no ser padre del menor, porque Mayela se lo dijo: "Me dijo que no era mío. Yo de ahí puse dos más dos y entendí cómo fue su mecanismo y cuándo realmente empezó la historia, ¿no? Ella ya embarazada me fue a buscar a mí y ese es el principio de la historia".

Tras esto, señaló que no se arrepiente de haber sido el padre del mejor porque lo adora, pero sí se arrepiente de la madre, de haber aceptado su toxicidad, asegurando que aunque no se lo dijo tal cual, en una pelea le dio a entender que no el niño no era de él y por eso tomó cartas en el asunto: "El momento en que tuvimos esta conversación acalorada, en que ella no me lo admitió, pero sí me lo sugirió, que el niño no era mío y entonces yo dije 'bueno, lo más fácil es hacerle una prueba de paternidad' y así lo hice".

Con respecto al estar cara a cara con el niño tras un año de no verse, el hijo de Enrique Guzmán confirmó que cuando el niño le dijo que si era su papá, este le dijo que mejor esas preguntas se las hiciera a su madre. Sobre que pasaría si el niño no resulta ser suyo verdaderamente, Luis Enrique proclamó que lo sigue queriendo y si del menor nace querer estar cerca de él se podría convertir en el padrino, pero hasta ahí.

(Las fechas) cuadraron para ella porque resulta que nació sietemesino, y no era sietemesino, son cosas que ya lo contará la historia. Justo en ese momento fue cuando yo decidí hacerme la prueba, nada más que pasaron unos días porque yo hice una prueba que en el laboratorio no la supieron manejar... y yo ya decidí hacerla por otro lado", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui