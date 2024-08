Luto en Televisa: Eugenio Derbez sufre trágica muerte y da su último adiós en desgarrador VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor y conductor Eugenio Derbez está de luto luego de haber sufrido una trágica muerte que lo dejó devastado. El actor de 62 años, quien después de alcanzar el éxito en programas de Televisa como Derbez en cuando, XHDRBZ y La Familia P. Luche se mudó a Estados Unidos para triunfar en Hollywood, abrió su corazón en su cuenta de Instagram para recordar a su perrita Fiona, quien perdió la vida el año pasado, y despedirse de nueva cuenta.

Expresando lo dura que ha sido la pérdida para él y su familia, el comediante publicó una recopilación de varios videos de Fiona para recordarla a un año de su partida. "Hoy, hace un año, mi gordita adorada se puso sus alas, y se me fue al cielo a jugar con los angelitos... Y me sigue doliendo tanto...///. One year ago today, my beloved @fionaderbez earned her wings and flew to heaven to play with the angels... And it still hurts so much...", escribió en la descripción.

Instagram @ederbez

Más tarde, visiblemente conmocionado, el actor publicó otro video y al borde del llanto, dijo: "Hoy se cumple un año de la muerte de Fiona y además de recordarla hoy todo el día, quería agradecerle a toda la gente las muestras de cariño que han tenido conmigo y con ella", comentó. "Gracias por las cosas lindas que me han dado. Estoy en mi recámara y les enseñaré un poquito de todo lo que me han regalado. Tengo un rincón que se llama el rincón de Fiona y se los voy a enseñar", dijo el comediante para luego mostrar algunas fotografías enmarcadas y dibujos de su querida Fiona.

Derbez y su perrita Fiona (QEPD)

Luego de mostrar a sus seguidores la que llamó "una de sus fotos favoritas" de él junto a ella, contó que en camerinos siempre ponían una placa con el nombre de Fiona debajo del de él y siguió presumiendo los hermosos regalos que le hicieron fanáticos y colegas de su mascota, quien era sin duda una integrante muy amada en la familia. El actor finalizó su pequeño homenaje luctuoso comentando que le faltaban más detalles y fotografías por mostrar al público, pero los tenía en su casa en México.

Instagram @ederbez

De inmediato, las muestras de cariño hacia el intérprete empezaron a llegar, con mensajes de aliento como: "Los que hemos pasado por esto sabemos que estos angelitos son parte de nuestra familia", "te entiendo, son familia", "te abrazo, recibe mi cariño". Como se recordará, la perrita de raza bulldog falleció el pasado 20 de agosto del 2023 a los 11 años de edad luego de que fuera cómplice del comediante y una integrante de la familia que formó junto a su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana.

Fuente: Tribuna