“Me gusta que me consuma”: Bill Skarsgard profundiza sobre su rol en ‘El Cuervo’

Los Ángeles, California. - Bill Skarsgard, conocido por su papel icónico como Pennywise en la franquicia It, vuelve a sumergirse en un mundo oscuro y sombrío, esta vez como protagonista de la última adaptación cinematográfica de The Crow. Con un currículum que incluye trabajos en Castle Rock y Barbarian, Skarsgard se adentra nuevamente en territorio familiar con este papel, pero no sin enfrentar desafíos emocionales y mentales a lo largo del proceso.

En el estreno mundial de la película, realizado en el Village East de Nueva York, el actor compartió con The Hollywood Reporter las complejidades de interpretar a Eric Draven, un hombre que es asesinado junto a su novia Shelly y que, entre la vida y la muerte, se convierte en el invencible Cuervo para vengar su tragedia y salvar a su amada. “El aspecto físico no era realmente un problema, pero el estado mental te desgasta porque vives en él durante cuatro meses. Estás un poco preocupado en un estado mental sombrío por un tiempo”, confesó Skarsgard, señalando que el agotamiento físico le ayudó a canalizar las emociones oscuras de su personaje.

Por su parte, el director Rupert Sanders, encargado de esta nueva versión, eligió a Skarsgard y a la cantante FKA Twigs para interpretar a los protagonistas debido a sus cualidades únicas. Sanders describió a Skarsgard como un actor "muy aclamado" con un "físico increíble", capaz de expresar tanto empatía como una inquietante oscuridad. FKA Twigs, quien interpreta a Shelly, fue elogiada por Sanders como una "persona mágica de otro mundo", cuya conexión con Skarsgard fue fundamental para la química entre los personajes en pantalla.

La nueva adaptación de The Crow busca diferenciarse de la versión original de 1994, que se convirtió en un legado cinematográfico marcado por la trágica muerte de Brandon Lee durante el rodaje. William Josef Schneider, guionista de esta nueva entrega, explicó que el equipo quiso rendir homenaje a la primera película sin repetirla, creando una versión que pueda coexistir con la original y atraer a nuevos fanáticos.

El filme, que se estrena el 23 de agosto, promete una historia cargada de dolor, amor y sacrificio, con un mensaje que, según el equipo creativo, busca inspirar a los espectadores a reflexionar sobre el valor del amor y lo que están dispuestos a hacer por las personas que más les importan. “Espero que la gente salga de la película y empiece a pensar en qué voy a hacer por la persona que amo. ¿Cómo voy a ayudarles? ¿Cómo soy una persona cariñosa?”, expresó Schneider, resaltando el corazón emocional de The Crow.

Fuente: Tribuna