¿Murió Alejandra Guzmán? Filtran terrible noticia de su herencia y secreto de la dinastía Pinal

Ciudad de México.- Luego del delicado estado de salud que ha padecido Silvia Pinal en los últimos años y los múltiples escándalos que han rodeado a la dinastía, filtran una terrible noticia sobre el testamento de un integrante de la famosa familia. ¿Se habla de la última voluntad de doña Silvia? No, se trata de Alejandra Guzmán, pues sale a la luz qué pasaría con la herencia de la rockera en caso de perder la vida, ya que la cantante se ha distanciado de quien podría haber sido su heredera principal, su hija Frida Sofía.

Esta información fue divulgada por el canal de YouTube El Borlote, el cual asegura que la cantante de 56 años no tendría a quien dejarle su fortuna luego de haberse distanciado desde hace años con su hija Frida Sofía, a quien habría desheredado tras especulaciones sobre el origen de la ruptura de su relación, que van desde presunta violencia, traiciones e incluso dinero. "Alejandra Guzmán ha amasado una fortuna considerable a lo largo de sus más de 40 años de carrera, sin embargo, a sus casi 60 primaveras la cantante enfrenta un dilema", sostuvo el medio.

'La Guzmán' y Frida Sofía

Y agregaron que además de la ruptura de su relación con Frida, también se habría descartado dejarle algo de su herencia a su sobrino Apolo de apenas 4 años de edad, pues actualmente se especula que su excuñada Mayela Laguna habría ocultado que el pequeño en realidad no sería hijo de su hermano Luis Enrique Guzmán, aunque todavía faltan días para que se confirmen los resultados de la prueba de paternidad.

('La Guzmán') No tiene a quién dejarle su herencia. Después de desheredar a su hija Frida Sofía y a su sobrino Apolo, parece que no tiene a nadie cercano", sostuvo El Borlote.

El canal de YouTube sostiene que la intérprete de temas como Eternamente bella y Lipstick ya estaría pensando en su testamento, el cual presuntamente estaría basado en una fortuna de alrededor de 20mdd, no obstante, tras distanciarse de su hija y debido a la delicada situación familiar que involucra a su sobrino, con quien podría no tener lazos familiares, la cantante presuntamente no tendría a quién dejarle su legado.

"La cantante ha sabido hacer crecer su patrimonio pero hasta el momento no se sabe qué pasará con el dinero cuando ella no esté", señaló el medio. Y aunque mencionaron que la rockera ha logrado diversificar sus ingresos, el "no tener herederos la deja en una situación muy triste, pero sobre todo incómodo", comentaron. Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial, ni siquiera la propia Alejandra, así que hasta el momento permanece en calidad de especulaciones.

Fuente: Tribuna