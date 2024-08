¿No se arrepiente? Maryfer Centeno analiza las disculpas de Mariana Echeverría en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La grafóloga y experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, no perdió la oportunidad de dar su opinión sobre la polémica de que rodea a Mariana Echeverría tras sus declaraciones en contra de Arath de la Torre, por lo cual decidió analizar las disculpas que dio la presentadora en pleno programa en vivo de Hoy el pasado martes 20 de agosto, señalando que no le cree, ¿acaso no se arrepiente?

No cabe duda que si alguien salió arruinada de La Casa de los Famosos México es Mariana, pues actualmente es básicamente la enemiga número uno del público, ya que por sus actitudes dentro de la casa, especialmente su constante bulying a Briggitte Bozzo, no han parado de atacarla en redes sociales. Uno de los temas que tocó y que podría frenar por mucho tiempo su carrera, sería cuando habló de Arath, afirmando que nadie lo toleraba en Hoy, especialmente Andrea, y aunque no se específico, se afirma que habló de Andrea Legarreta.

Como su contrato lo dice, tras su salida del reality show de Televisa, Mariana se presentó en el matutino de la empresa San Ángel, donde sus presentadoras la confrontaron directamente por varios temas que les ofendió personalmente, como el de Arath y de que Andrea hablaba, ya que son tres, señalando que se refería a Andrea Escalona. Una vez que terminaron de mostrarle algunos videos de sus peores momentos y de que Escalona y Legarreta la pusieran en su lugar, esta se disculpó y aseguró que había aprendido algo importante.

Tras estas disculpas, Maryfer, que es experta grafóloga y experta en lenguaje corporal, analizó lo que sucedió en el matutino producido por Andrea Rodríguez, señalando que más que arrepentida, la realidad es que solo está avergonzada de haber sido expuesta de esa manera: "Lo que más me llama la atención es que al sentirse exhibida nunca mira a los ojos a nadie. Voltea pero no mira a los ojos a nadie porque no tiene la fortaleza de sostener la mirada por lo que dijo".

Según la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, Mariana estaba tan nerviosa que no sabía como actuar y que decir, pero que eso mismo la traicionó y a nivel inconsciente asentía reconociendo que fue cruel, que debió actuar diferente, especialmente cuando quedó "totalmente desarmada" al ser encarada por Escalona: "Está totalmente desencajada, estresada, no sabe ni qué hacer porque hay sorpresa, hay enojo y están los videos que demuestran lo que dijo".

Finalmente, señaló que en su mirada no hay un arrepentimiento sincero sino que es más "de ira y no de disculpa", señalando que para ella no fue honesta: "La realidad es que el nerviosismo no ayuda a transmitir sinceridad, cuando Mariana contestaba y no contestaba y sus titubeos hacen que el mensaje pierda fuerza y contundencia".

Fuente: Tribuna del Yaqui