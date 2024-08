"Se me antoja": Karime Pindter admite que le atrae Agustín y revela si intentará algo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Mientras en el exterior de La Casa de los Famosos nadie sabe cuál es el supuesto atractivo de Agustín, las mujeres más jóvenes del concurso se han mostrado más que interesadas en el susodicho. Gomita ha intentado conquistarlo desde hace varias semanas, pero no ha tenido éxito y el influencer ya confesó que el constante acecho lo hace sentir incómodo y no sabe de qué forma ponerle un límite. De la misma manera, Gala se le ha acercado a manera de coqueteo, aunque aún no queda claro si le gusta de verdad o sólo lo hace para molestar a Gomita. Ahora es Karime Pindter quien se suma a la lista de mujeres que lo persiguen.

Poco antes de dormir, la ex de Acapulco Shore buscaba al amigo cercano de Nicola y Wendy Guevara para subirse a dormir a la suite de líder. Y es que Karime no tuvo oportunidad de elegir quién quería que fuera su compañero de cuarto, pues esto se escogió por sorteo. Ambos ya han compartido algunas noches en solitario, donde la estrella ha aprovechado este acercamiento para extraer información sobre el equipo contrario, sin embargo, en este tiempo también se ha dado cuenta de que ha empezado a sentir algo por él.

En una conversación con los habitantes de 'Tierra', Pindter confesó que los dos han sabido respetarse, pues cada quien duerme de su lado y se mantienen a una distancia considerable cuando comparten la tina de jacuzzi. A esto, Adrián Marcelo insinuó que esas barreras podrían difuminarse en caso de que ambos así lo quisieran y que no tendrían que rendirle cuentas a nadie. Enseguida, Karime corrigió su comentario.

La líder de la semana admitió que sí hay una persona que funge como obstáculo entre Agustín y ella. Ésta sería Gala, con quien ha estrechado lazos de amistad dentro del programa. Karime ha demostrado ser leal a sus aliados, es esto lo que la detiene de intentar algo más con el tiktoker. Una vez más, Adrián Marcelo intentó persuadirla al decir: "ni que lo hubiera marcado como vaca", pero la locutora se mantuvo firme a sus ideales.

De cualquier modo, aclaró que Agustín no "le gusta" y que simplemente "se le antoja". Por su parte, Agustín se mantuvo hermético sobre el tema y evitó hacer cualquier declaración que lo comprometiera. El público considera que lo único bueno que tiene Agustín es su cuerpo trabajado, pero fuera del físico no tiene nada que ofrecer.



Fuente: Tribuna Sonora